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Happy PaMa 教得樂 第263期

Happy Pa Ma

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童途有「理」：醒用屏幕「姿」多啲

【明報專訊】小朋友過早接觸電子屏幕，加上不正確姿勢，不但增加肩頸背和眼睛疲勞及不適，甚至影響骨骼肌腱和視力發展。那麼要怎樣才能健康地使用電子屏幕？以下就是一些健康小貼士。

◆幾歲才用電子屏幕產品？

兩歲前的嬰兒需要實物觸摸、與家長互動，才能促進學習。家長毋須特意讓嬰兒使用電子產品，應把握時間多互動，多在蓆上遊戲；2至5歲幼兒，漸漸能使用電子產品學習。使用時家人應陪同觀看，幫助幼兒把內容聯繫到日常生活事物，增加日常事物的好奇心。避免過度沉迷，每日不應使用多於1小時。

◆良好姿勢認住直角（圖1）

電腦屏幕

‧屏幕在正前方。眼平望可看到屏幕最頂一行字

‧距離約一手臂長（約35至60厘米）

工作枱

‧放到屏幕、鍵盤架及其他輸入工具

‧枱下可以伸展雙腳

座椅

‧圓椅邊比較好，減低椅邊對膝蓋的不適

‧有靠手承托前臂，令手肘呈直角

‧頭頸保持正中，腰背緊貼椅背，髖、膝關節約呈直角

‧雙腳平放在地，如有需要可用腳踏

鍵盤及滑鼠（圖2）

‧放在同一平面，大小因應小朋友身形而定

‧使用滑鼠時確保手腕平直，可加手腕墊令手腕舒適

平板電腦（圖3）

‧舒適閱讀角度為水平線下15至20度，距離約35至60厘米

‧可用承托架，抬高平板電腦到舒適的閱讀角度，同時減低肩頸的傷害

◆隔30分鐘做伸展操

避免重複相同動作，當使用電子產品約20至30分鐘，應休息5至10分鐘，或做以下伸展運動，舒展筋骨。

頸：把頸部向左右緩緩地轉，重複10次

手：雙手緊握拳頭，再打開手掌放鬆，重複10次

下肢：坐在椅上，伸直右膝，腳掌向上屈曲至感到小腿肌肉拉緊，保持10秒，重複10次。換邊再做

眼：觀看遠距離的景物20秒，放鬆眼睛

◆結語

家長應陪同幼兒使用電子產品，留意姿勢和控制時間。建議多玩互動遊戲，到戶外遊玩，好讓小朋友健康地享受電子產品為生活帶來的方便和親子樂趣。

文：白春懇（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]

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