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Happy PaMa 教得樂 第263期

Happy Pa Ma

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華德物語：膽怯男孩遇上「狼女」

【明報專訊】大家好，上回提及我們重遊柏林，到處發掘新奇好玩的遊樂設施，這次我們分享一下在匈牙利的體驗。廿多年前，她還是共產主義國家，後來隨着蘇聯解體後變成了民主共和國。在二次大戰期間，她大部分的歷史建築都神奇地沒有被炸毁，所以首都布達佩斯仍能帶給遊客特別的遊歷。我最喜愛這個城市的藝術氣息，許多過百年的建築物都活化成典雅的咖啡店，裏面多數放着一部三角琴，也會有琴師定時定候演奏古典樂曲。而這次重遊，我帶着華德兄妹探望好友Diana，她和丈夫（Ivan）育有一個兒子（Almos），因為年齡相近，3個小朋友天天打成一片，到現在華德兄妹還心心念念要再次去匈牙利探望Almos呢！

初見面送上禮物 打成一片

話說Almos是個特別的小朋友，他有先天性的糖尿病，皮膚比普通白人小孩更白，像是一曬就會傷的感覺。而我的女兒Annabelle也很特別，她「兇狠」起來會抓遍天下無敵手，自入讀幼稚園以來我們就收到不下十個家長的投訴，所以我要先給Diana打預防針，怎料Diana在聞說華德妹妹的狼女特性後表示非常擔憂，說Almos可能會被打、哭一整天等等。對於拜訪朋友，我們有一道殺手鐧，在初次見面和久別重逢之時，我們一定會讓華德兄妹給對方孩子親手送上小禮物，藉此獲取正面的第一印象，讓被探訪的孩子感受到來者的善意，願意接觸和一起玩耍。Diana的擔心在初次見面的那天，就因為Almos在華德兄妹送禮物後的反應而一掃而空，Almos收到一套5架小型玩具車。在華德兄妹誠懇的眼神帶動下，Almos分了兩架車給二人，那個下午，他們就一人一車的在客廳狂奔，好不熱鬧！（我的小貼士是，在準備禮物時會選擇大家可以分享一起玩的玩意。）

遇上暴力 自衛反擊

一連7天的相處，Annabelle還真的有狼女出現的時刻，Almos天天都哭幾遍。由最開頭他跑到媽媽裏投訴，我們教Annabelle道歉才平息；到最後一天，Almos在被打後打回去，反而是Annabelle在哭的時候，我和Diana當機立斷地豎起大拇指說：「Almos做得好！」然後我們看到這個本來膽怯的小男孩亮出笑容，他知道自己可以反抗的，他可以保護自己了。我和Diana都非常意外他的改變，當然我們不鼓吹暴力，也絕不接受暴力，我們不教孩子主動打人，但是自衛反擊卻是在成長中必要的技能。放眼香港的情况，若你或你的兒女受到政府和警察的暴力，你會教他們反抗還是逆來順受呢？

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]

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