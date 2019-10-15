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Happy PaMa 教得樂 第263期

Happy Pa Ma

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媽媽維特：和而不同的家

【明報專訊】社會運動延續數月，我一直在思考自己的崗位。隨着看到愈來愈多的人際撕裂，我終於堅定地看到自己定位——以最冷靜的力量，活出最長久的韌度，盡力扶持所識所愛的人，不問立場地坦誠連繫，而非忌憚相避。

正是懷着這個渴望連繫的心，我體驗了在家中「求同存異」的寶貴歷程。當此亂世，我覺得很值得分享。

好些朋友都說，慶幸自己一家屬於「同溫層」，不用面對同牀異夢之苦。我沒有這樣的「同溫層」，我跟老公，一個黃一個藍。但我不甘心，難道沒有「同溫層」就不能活出美好家庭嗎？我是那麼易在崎嶇路上放棄的人嗎？我知道，這是上天給我的修煉。我也感謝上天出一條較難的人生題目給我，讓我的人生過得「更有意思」。

早幾個月，我們一直避重就輕，很少交換意見。當然，即使盡量迴避，偶爾老公不經意的一兩句話，還是會令我不好受。

不過，我清楚自己想「活成一個怎麼樣的人」。我渴望自己負責任，在能力範圍內對各方資訊都盡力查證，而且兼聽不同立場。不能確定的事，容許甚至鼓勵自己「存疑」，不急於下結論。即使對自己眼看很真確的事，都提醒自己，其他人可以看法不同，不要咬定是誰對誰錯。尊重別人，如同我尊重自己。滋養愛，而非恨。

我是以盡力明白我老公的心態，去跟他相處。例如我知道他是九型人格學中的9號仔，非常着重和諧、平衡，也有側翼1號仔的執著。幼時習得的模式，令他日常慣於迴避社交衝突，但一旦嚴正表態，就會伴以頗強烈的對抗情緒，令聽者不舒服。那一刻他不是針對我，他只是肉緊而已。

打開心扉溝通 關係更親密

感謝這兩年的身心靈學習，從前也許我內心會暗暗渴望他改變，以為「他的問題是絆住我幸福的關鍵」。但現在的我，知道「我才是自己幸福的全部關鍵」，關鍵是我如何看待自己和別人、如何創造親密關係。我可以非常安心地，完全尊重和接納他的想法和模式，完全不期望他改變。

同時我知道，即使我明白他，也可以跟他不同，我們不必一樣。我內心足夠堅強，可以既肯定自己，也肯定對方。我會在他的立場背後，看到他的美好出發點。我沒有跟他說過這些話。我只是相信，只要我有這個心念，他就會感受到，會明白我這個「求同存異」的心意。

終於，上周某一晚，老公趁孩子睡着後，主動跟我傾至黎明。他說，對社會充滿仇恨很痛心，很希望我們孩子的心靈盡量少沾仇恨。他只想孩子能知道世上可以同時有許多立場，不存偏見，最後孩子選哪一套，跟他是否一樣，他完全沒所謂。對於這想法，他很想聽我的意見。

我發自內心欣賞他，說感受到他的開放和真誠、對孩子的愛、對我的信任。我們沒有談彼此政見的不同，我們都太了解對方想法了，而且那不是最重要。我們一起確認「求同存異」的目標。我也坦白告訴他，以往他的表達模式曾經令我難受。我完全不是為了批判、證明誰對誰錯，而是想溝通、想互相理解、想我們關係更親密。他很虛心的聽我意見，說願意留意自己這問題。就是這樣，我們敞開心扉，解開了好些結。

我們真的連繫上，儘管政見不同，但愛家、愛對方、愛孩子、愛社會的心是一致。我甚至覺得，雖然時日這麼紛亂艱難，但我倆的關係，此刻卻處於從沒試過那麼好的狀態。我們有信心，可以為孩子創造和諧美好的家。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]

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