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Happy PaMa 教得樂 第263期

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玩創校長：什麼是「教材」？

【明報專訊】上個月，當社會事件發展得熱烘烘，各方人士也在蒐集及傳送不同資訊及材料時，網上傳來一張某學校活動的相片。相片中，有一班小學生帶着面具，手中拿着玩具槍，正在拍大合照。於是，有人在社交網絡及群組不斷流傳，說成示威者及教師合力把暴力帶入校園，更成為「教材」，用來向學生洗腦。

「輔助教材」鞏固深化知識

先來一個Fact Check吧！事實上，該學校正在進行一項非常健康的新興歷奇運動：Nerf Hunt。理念是希望學生學習射擊運動的價值 ——自律和合作，透過體驗式學習反思自己在面對逆境時所採取的態度，令學生增加自信心及認識自我價值。可惜在這個時代中，你說什麼，也沒有人相信了。

借這件事，也不妨探討一下「教材」這個詞語。教材指的是教學上的主要依據，是闡述教學內容所用到的工具。近乎生活中所有事情，基本上也可以成為教材。教材可分為兩大類：「基本教材」及「輔助教材」。「基本教材」對香港人來說一點都不陌生，即是教科書，或教師自己編製的講義。我們常常談及的溫書、背書，就是不斷硬記下基本教材的內容。

「輔助教材」則可以很多元化，或許是通過體驗來幫助學生擴闊視野、啟發思維、深化知識；或是通過重複練習，以幫助學生複習、訓練之用，利於學生鞏固、理解和運用知識；或補充要學習的知識，例如透過閱讀課外書籍，對學生自學、理解、深化知識起重要作用，能提高學生自學能力，引導他們進行研究性的學習。

偏見看教育 示範燃燒變「教縱火」

舉例來說，當我們要講解燃燒三元素，讓學生明白燃燒需要三種要素並存才能發生，分別是可燃物如燃料、助燃物如氧氣，以及溫度要達到燃點。教師當然會讓學生在基本教材，即教科書及工作紙上閱讀上述有關資料。但要學生真正明白什麼是燃燒三元素，必須有輔助教材，最有效的，就是讓學生安全地體驗一次燃燒的過程。這樣理解的話， 「火」，就必然是這個教學的最重要教材了。但你可以說老師在教學生焚毁及破壞物品嗎？這樣說，當然就是一概而論了。

說到底，帶着偏見來看學校教育，任何教師採用的教材，你也可以說成洗腦教材。今天所有小學，當教授槓桿原理時，也必然讓學生集體創作一個大炮台或投石機，看看學生的設計，誰能擲得遠、扔得準。難道這就代表學校支持抗爭者在街上做投石機嗎？當你看過街上的投石機，可能你會認為小學生也做得比他們好！但我想強調一點，學校是讓孩子明辨是非、學習正確價值觀的地方，因此，無論你的政見如何，也應該讓校園靜一靜，讓教育工作得以在安靜環境下展開。作為教育工作者，我們不能確保孩子不被今天錯誤價值所影響，但是我們能夠向孩子承諾，當孩子遇到困難、挑戰、挫敗、灰心、傷害時，我們一定在他們身旁，與他們一起面對。

文：朱子穎（德萃小學及漢師德萃學校總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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