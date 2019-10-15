親子郊遊：通山走享受親子時光 孩子越野跑 跌倒爬起煉鬥志

文︰許朝茵

屯門九逕山是本港行山熱點之一，周業欣（Bryan）及吳凱玲（Helen）兩夫婦，經常帶着11歲女兒昭懿及8歲兒子俊曦來到這裏，邊行邊跑，來回約5公里，攀升幅度約500米，可說是「直上直落」，路徑絕對不是輕鬆易走的。

這個星期六下午，記者跟着周氏一家四口，向九逕山出發。起步不久便要踏上樓梯，眼見小朋友個子矮小，心想他們必會行得吃力，殊不知，走了一段路後，看到兩姊弟不單仍然健步如飛，就算轉入山路，向上行，越過大石，也游刃有餘。

上山容易落山難

不過，所謂「上山容易落山難」，落山時要經過一小段沙石路，這段路較跣腳，難平衡，Bryan和Helen當然應付自如，可快步走過，但兩姊弟則有點力不從心，邊行邊跣，不時跌倒坐在地上，可是兩夫婦看到孩子的情况，依然氣定神閒，沒有擔心得要飛撲出去扶孩子，只是在前方不停鼓勵及教路。Byan說：「逐步落，不要停，停下來反而更加易跣低。」兩個小朋友跟着爸爸的指示，慢慢行，弟弟俊曦順利行過後，開心得抱着媽媽。Byan表示︰「孩子平日較少行沙石路，未捉到當中的技巧，但他們從小已開始行山，習慣野外環境，不怕跌倒的，就算跌倒受輕傷，也懂得自己爬起來，不作一回事。」

不過，當路線轉回一般的山路或樓梯，孩子身手即變回靈敏，跟着爸媽跑下山。Helen笑言︰「落山時，我們不時以汽水及雪糕利誘孩子，鼓勵他們跑快些，好像野馬般衝下山。而且越野跑可訓練他們的平衡及協調能力，對之後學其他運動也有幫助。」

放鬆身體 保持平衡

昭懿及俊曦雖然年紀輕輕，但從小跟着爸媽四處跑，早已練出一身好「功夫」。Bryan兩年前曾和孩子參加越野跑比賽「飛越大棠山路跑」的親子組，並取得季軍。「當時我們也沒想過奪得名次，完賽後不等結果公布便離開，後來才知獲得第三名，之後便去主辦單位取回獎盃。」

兩姊弟有此好身手，全賴爸爸的教導。Bryan是越野跑教練，曾在不少越野賽事取得好成績，當中包括在今年3月的「逆走100」比賽中，與隊友勇奪男子4人冠軍。他稱行山或越野跑，需要一定的平衡力及技術，不少成年人會覺得難掌握，但對孩子來說，卻不是難事，「因為小朋友身體較靈活及柔軟度高，所以比成年人更易上手。我會教孩子，上山落山時身體盡量放鬆，以及保持平衡。上樓梯時應慢慢行，平路則可跑，下山時找些平坦穩定的位置作落腳位」。他又謂，很多家長誤以為越野跑很危險，但其實只要掌握到一定的技巧並小心地跑，也可以很安全的。

爸爸Bryan的越野跑實力，毋庸置疑，媽媽Helen雖然體能不及他，但也可跟在他後頭跑，不時從旁鼓勵孩子，昭懿及俊曦從小在爸媽的教導及支持下，穿過不少山頭，Bryan認為，這個活動可以拉近親子關係。「小孩從小明白，父母可幫助他們解決問題，從而增加了對我們的信任度，當在生活上遇到困難時，亦會主動向我們求助。例如家姐近日要面對考試，眼見其他同學成績大有進步，因而感到有些壓力，於是主動向我們說出自己的問題，並提出想補習。經商討後，我們便為她安排，最終她的成績真的有進步。」

愛惜大自然 垃圾帶落山

此外，一家人置身大自然，欣賞美景之餘，亦是培育孩子品德的好機會，「帶小孩欣賞花草樹木，可學到愛惜大自然，而在山上飲食完畢製造出來的垃圾，亦教他們要自己帶落山，避免加重清潔工的負擔，要懂得顧己及人」。

不過，說到底，Bryan當日帶子女「通山跑」的初心，只是想讓他們有健康的體格，不一定要成為山界小跑手。「以往我有行山習慣，但健康都是一般，每年在轉季時總會大病一場，隨時可病足一個月。不過有了小朋友，停了行山一段日子，之後接觸越野跑後，便愛上這項運動，跑了3年多山，身形結實了，病痛少了。因此，希望孩子從小接觸大自然，令他們健康好些，而確實他們也較少病痛。」

[Happy PaMa 教得樂 第263期]