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Happy PaMa 教得樂 第263期

Happy Pa Ma

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童繪遊樂場：不愛繪畫比賽的理由

【明報專訊】多年藝術教育經驗所見，最熱中參加繪畫比賽，是小朋友背後的家長。當中以幼稚園高班（要為升讀小一作好叩門準備）及小五小六（為升中一作準備）學生的家長更見積極。每當有合適比賽時，小朋友沒顯得特別雀躍，年紀較大的中學生，反應更顯得有點冷淡。

他們不太熱中的原因，主要分別為：

˙只想畫自己喜愛的主題（因比賽只能按大會主題來表達）

˙不捨心血作品被取去（大部分比賽均不會提供退件安排）

˙害怕比較，不想面對失敗（這個情况也見普遍，但小朋友應學懂面對得失，也算是成長中的體驗，只要教師和家長多加鼓勵和引導，比賽是一個不錯的學習經歷）

手繪畫、電腦畫難比較

決定參加比賽前，必須對比賽有充分了解，不要忽略獎項的比例。在傳統概念中，冠、亞、季軍從來只有一個，但如分等級的比賽，可以同時頒發多個獎項。除非你只求攞獎，但若幾乎各人手執一個的獎項，我實在看不到其認受性。此外，一些同時接受人手繪畫和電腦繪圖的比賽，由於性質不同，實難並提評審，我不鼓勵參加。至於一些不設主題、不分年齡組別，不限參加次數（但每交一件作品須繳付一次費用）的比賽，近年已經不再獲家長青睞！

A.繪畫主題

畫作對應比賽主題固然重要，若參加者也喜愛該主題，畫起來自然更加投入，比賽之餘也能享受繪畫樂趣，所以應當在眾多比賽中，揀選自己真正喜歡的才參加。

B.交件期限

作品務必在限期前遞交！曾有學生在截止當天完成，但已錯過了大會交件的辦公時間。有些作品只接受郵寄繳交，郵戳是截止當天或以前（所以要親身往郵局投寄，並請職員蓋上當日郵戳）。至於要親身提交的作品，大家應預留充裕交通時間；一些須連同參加者身分證明文件一併遞交，務必事先備妥所需。

■繪畫Q&A

漸變效果用水彩定粉彩？紅撞藍效果如何？繪畫遇上問題，可電郵至bondi@artplayground.com.hk，與你一起研究。

文︰Mr Liu

Art Playground視藝老師

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