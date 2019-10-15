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Happy PaMa 教得樂 第263期

Happy Pa Ma

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文化園地：小豆丁‧大議題 故事引路 了解兒童權利

【明報專訊】近日社會經歷一場大型的社會運動，當中涉及不少人權的概念。人權是人類缺一不可的生存條件，但要小朋友認識及了解這個大道理，用硬生生說教的方式，他們未必明白。倒不如借繪本故事，讓小人兒體驗權利對他們的重要！

文︰許朝茵

卑微願望突顯生存權重要

根據聯合國《兒童權利公約》（下簡稱公約），兒童的權利包括生存及發展、學習與成長、被聆聽意見，以及讓每一名兒童都能全面發展應有的潛能等。要令到小孩理解公約內容，香港繪本館導師沙拉阿姨推介以《天下的孩子都是一樣的——一本關心全球兒童的書》解釋。「這本書是一本偏向知識性的繪本，當中花了不少篇幅介紹公約內容，如孩子在不受傷害的情况下，有權與父母及家人同住，得到照顧，也引用不同國家的例子，加深孩子的認識。」

根據公約，兒童的定義為18歲以下人士，所享的權利之一是生存權。在香港，生存權是一件平常不過的事，但在其他地方，並非如此。沙拉阿姨表示，為了令孩子對這個權利有更深的體會，推薦看《想當媽媽的克蕾特》，故事發生在埃塞俄比亞，主角是一個名叫克蕾特的小女孩，雖然生活苦困，但她仍夢想成為母親，好好照顧及愛惜他們，雖然只是卑微的心願，但對她來說卻是奢望。因為在現實世界中，克蕾特面對飢餓、疾病等問題，「雖然小女孩夢想成為媽媽，但要先解決自己最基本的生存問題，究竟她能否活下去？這正好解釋了生存權的重要，如果自己活不下去，也莫論夢想能否成真」。

冒生命危險上學 爭取受教育權

而在公約內提及另一權利是發展權，包括兒童應有權接受正規教育、享受閒暇及文化活動，認識自身權利。沙拉阿姨以《馬拉拉的上學路：為平等教育奮鬥的女孩》作例子，「馬拉拉自小熱愛讀書，縱使面對塔利班的高壓統治，不允許女孩上學等不公義的制度，她仍勇敢地爭取，就算受到暴力對待、受到重傷，仍繼續冒着生命危險，爭取平等的受教育權」。

另外，保護權是公約內另一權利，其中包括兒童在受照料時，不得受忽視或虐待，包括性侵犯。沙拉阿姨推介《必須說出的祕密！——兒童自我保護繪本》講解這權利。書中主人翁小艾德的媽媽，在亨利爵士的城堡當清潔工，在媽媽工作時，爵士會和小艾德玩搔癢遊戲，但後來小艾德發現，爵士會在遊戲中觸碰到她的私密部位，曾要求爵士停止，但他並沒有停下來，反而警告她，如說出來便會解僱媽媽，聽罷，小艾德只好忍耐。直到媽媽發現她悶悶不樂，而向她提問並說：「沒有任何事情是你不能告訴我的。」小艾德最終說了出來，而且得到了媽媽的關懷和肯定。

勇於發表言論 捍衛思想自由

在公約中，最後一個權利是「參與權」，例如兒童應有自由發表言論的權利，包括取得和分享各種信息和思想的自由。沙拉阿姨以《如果我是市長》內的主角喬安娜作例子，故事發生在巴西首都巴西利亞，喬安娜和媽媽從超級市場購物回家時，見到街上有人穿著得衣衫襤褸，亦有人正在翻找垃圾。她看到這個情景，感到很難過，因而想改變社會，而有想當市長的念頭。雖然喬安娜仍很年輕，不能當上市長，但她的爸媽鼓勵她把政見寄給市長候選人，讓他代為執行。最後她真的獲候選人親自回信，並且承諾，如當上市長，會讓每個人溫飽。

■好書推介

◆《天下的孩子都是一樣的——一本關心全球兒童的書》

作者：大衛．史密斯

繪者：席拉．阿姆斯壯

譯者：謝維玲

出版社：台灣東方

◆《想當媽媽的克蕾特》

作者：江敏景

繪者：凱利．杜普瑞

譯者：李黨

出版社：聯經

◆《馬拉拉的上學路：為平等教育奮鬥的女孩》

作者：雷貝嘉．朗斯頓-喬治

繪者：珍娜．博克

譯者：陳如翎

出版社：韋伯

◆《必須說出的祕密！──兒童自我保護繪本》

作者：詹妮．桑德斯

繪者：克雷格．史密斯

譯者：楊桂諭

出版：小魯文化

◆《如果我是市長》

作者：塞西爾．金

繪者：瑞辛．奇瑞耶

譯者：黃瑋琳

出版社：聯經

■延伸閱讀

◆《旅程：在尋找家的路上》

書中女孩身處戰亂之中，失去了爸爸後，女孩跟着媽媽離開家園，去另一個國家，途中她們要不時躲避危機。這個故事帶出公約內提及「難民兒童應得到特別的保護和援助」的意思，孩子可從她們的經歷，產生出同理心。

作者、繪者：法蘭切絲卡．桑娜

譯者：黃筱茵

出版社：字畝文化

◆《這是一本有顏色的書》

公約條文之一是「殘疾兒童有接受特別照顧和援助的權利，促進他們自立及積極參與社會」。而這繪本正設有盲人點字及文字，在全黑的頁面內設有凸字，令讀者可從新的角度去認識顏色，有助了解失明人士的處境。

作者：夢乃娜．卡丁

繪者：羅莎娜．伐利亞

譯者：嚴淑女

出版社：青林

◆《有數學頭腦的女孩：工程師瑞．蒙特固的故事》

故事改編自真人真事，生於1935年的瑞．蒙特固，從小對數學和科學非常有興趣，而長大後更取得工程師執照，任職於美國海軍，後來更成為全世界第一位以電腦設計船艦的工程師。不過，過程中經過了多次的種族歧視與性別不平等對待，但她也沒有被擊倒，反而更努力克服各種困難。她的故事，正代表公約內提到每一名兒童，無分身分、性別、背景，都可享受公約內的權利。

作者：茱莉亞．芬利．摩斯卡

繪者：丹尼爾．雷利

譯者：黃筱茵

出版社：字畝文化

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