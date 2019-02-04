本周FOCUS．採訪手記：鼓勵子女做健腦操 增強專注力

Renee指出，健腦操功效理想，而且即做即見效，故建議爸媽鼓勵子女每日做，藉以增強專注力及集中力。她又說，無論小孩至長者等不同年齡都適合做健腦操，爸媽和子女一起做，更是有益身心的親子活動。I-WELL項目經理及言語治療師莫宜端亦認同，健腦操的功效獲臨牀研究實證，中心更會探索它在特殊教育範疇的成效。

勿強迫做多幾次 隨時弄巧成拙

雖然健腦操好處多多，但Renee強調，健腦操並非做得愈長時間，效果便愈好，要由孩子來決定練習時間的長短，「進行時要視乎孩子的狀態及心情，爸媽別以為強迫子女做多幾次，就會增強效果，其實隨時弄巧成拙，加重了孩子的壓力，影響他們的學習心情」。

我很認同Renee這番話，小朋友平日已經忙做功課、忙補習或忙溫書，若然再把健腦操當作「家課」之一，只會令他們百上加斤，加重擔子；那倒不如由孩子自決，如果小人兒喜歡的話，不妨鼓勵他們做多些，若然當天他們心情欠佳，那便縮短時間。家長大可在一些無傷大雅的事情上，容讓孩子隨心所欲，毋須規範他們的每一步。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第263期]