與孩子同行 由細湊到大

在單親家庭長大的丹丹，小二時經教會認識了「一團火」義補計劃，學習生涯乍現曙光。丹丹猶記得小一時，英文科幾乎每次測考也「捧蛋」，是「一團火」的義師，讓她一嘗及格滋味，「我們7個學生，每星期都會去區內的補習點1次，那兒有4名導師，主力教我們英文和數學，幫大家重溫又重溫學校教師所教的。我很記得，補了差不多1年，在二年級期終考試時，我的英文科終於及格，有60多分，是人生第一次呢！」

有見跨代貧窮是政府一直解不開的結，在兒童之家長大的梁啟業，遂於2012年創立「一團火」義補計劃，他希望集結全港18區的有心人，在各區透過「補習」，裝備領取綜援，以及領取全額或半額書簿津貼的基層兒童成為知識分子，增加他們向上流的機會，最終可擺脫貧窮。

義工如家人 傾訴心事

跟一般補習社不同，「一團火」不單講求成績，還期望與孩子同行，梁啟業說︰「我們很希望把他們由細湊大，由小學去到中學，中學再到大專、大學。」因此，「一團火」要求導師承諾最少能參與義補服務一年，讓師生可建立信任的關係。另小學生升上中學後，亦必須加入「中學生同學會」，而中學畢業後升上大專、大學的年輕人，則轉而擔任「一團火」的義工，回饋師弟妹。

去年加入「中學生同學會」的丹丹，亦視當中的大專生義工為家人，「我們逢周五都會去尖沙嘴的自修室，若遇功課不明白，可以請教哥哥姐姐（大專生義工）。另外，每個月一次，他們會請我們外出吃飯或看電影。我覺得，這些哥哥姐姐比家人更了解我，所以我有什麼不開心，都會跟他們傾訴。」

[Happy PaMa 教得樂 第263期]