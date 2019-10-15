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Happy PaMa 教得樂 第263期

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免費補習：穿插遊戲 灌輸品德價值觀 「義補」授知識教做人

【明報專訊】香港奉行應試教育，為怕成績分數落後於人，很多孩子都有「外援」協助，即課餘靠家長或補習教師再額外幫多一把。然而，基層家庭的兒童，未必能有這些資源幫助學習。可幸，近年愈來愈多有心人加入「義師」行列，免費替學生補習，甚至發展個人興趣。究竟，目前本港「義補」的發展情况是怎樣？當中又遇到什麼困難？

文：沈雅詩

周六下午2時，居於油塘的劉先生，又再拖着今年讀小一的兒子誠仔來到油塘社區會堂，兩父子不是來看文娛表演，亦非要做什麼綵排，而是來參加免費補習班。「當初是太太聽街坊講，這兒有免費補習，於是便帶誠仔來。因為我和太太的學識都不高，尤其英文，未必教到誠仔，所以很想有人幫幫他。」

孩子愛補習 比留在家開心

劉先生笑言，未見過有孩子這樣「恨」補習的，「今天第8堂了，他每次都表現得很開心，我估計，一來導師真的解到他功課上的難題，二來每堂都有遊戲時段，他可以跟其他小朋友一起玩，比留在家更加開心」。

替誠仔等一班小學生義補的，是來自「油塘仔女」的一班義師，發起人之一的Becky表示，促成這個社區補習班，是源於當前的社會氣氛，「我相信不少人，這一刻都會問自己︰『我可以做些什麼呢？』我沒有一技之長，最直接想到的方法，就是幫小朋友補習，把自己的知識傳遞，從教育去改變社區」。

周末「託兒」 家長鬆一鬆

Becky數月前透過facebook的地區專頁，認識一班志同道合的朋友，大家都在油塘區長大，現各有不同的專業，當中有教師、社工，亦有來自IT界、廣告界，以及在學的大學生。七八個「油塘仔女」就這樣，憑着一股熱血走在一起，並在今年8月開始，每周六下午抽出2小時，免費替區內的小學生補習。「我們最想服務的，是油塘區的基層家庭，但其實我們沒有做任何審查篩選，只要家長認為有需要，就可以把孩子帶來。」已婚但未有子女的Becky笑言，明白家長平日帶孩子的辛勞，所以也樂意每個周末幫忙「託兒」，讓他們有機會鬆一鬆。

缺固定場地 服務難穩定

這個補習班平均有15名學生，師生比例大約1比2。「原先不是太多學生，可以做到1比1，但幾堂之後，開始有口碑，甚至有家長誇獎在這裏補一堂，勝過在坊間補習社補一年，所以學生人數愈來愈多，義師唯有1對2，有時甚至要1對3。」Becky說。

雖然街坊反應熱烈，但礙於「土地問題」，令這班義師無法提供穩定的義補服務。Becky解釋︰「最大問題是地方，這個暑假，我們都是靠社區主任替我們租借社區會堂來補習的，但不保證一定租到，像10月、11月便因為無場地而要暫停這個服務。」

往後發展如何，這班「油塘仔女」說要再思考，但最希望是伙拍學校、教會或非牟利機構，「如果有社福機構可以逢周六借出2小時場地給我們，相信義補服務可以運作得更好」。

[Happy PaMa 教得樂 第263期]

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