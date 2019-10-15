副刊

人物

下一篇 上一篇

本地養蜂人佘焯成 守護蜂家園 推廣天然原蜜

【明報專訊】80後的佘焯成，自小在城市長大，大學修讀數學，畢業後從事教育工作。莫說養蜂，原本的他對大自然一草一木也相當陌生，談不上有什麼認識；那因何緣故當上現代養蜂人，甚至建立品牌，推廣原蜜和普及有關蜂的知識呢？

2017年，因為腸胃不適和皮膚問題，佘焯成（Lancelot）在朋友推介之下，得知原蜜（raw honey）能夠紓緩狀况，於是希望尋來一試。只是這種蜂蜜並不好找，「原蜜是指沒有經過高溫消毒、加工加熱，直接在蜂巢提取而得的蜜糖。坊間的上架貨品有較多保質規定，這種天然出產的食品，很難完全符合要求。」Lancelot說。

在中醫角度而言，「醫食同源」，食物不但充飢果腹，亦有治療疾病之效。蜂蜜性平味甘，具有補中緩急、潤肺止咳、滑腸通便的功效。Lancelot上網搜尋資料，終於找到在香港販售原蜜的蜂場，不但順利紓緩健康問題，還認識了養蜂30多年的葉偉強。「因為土地問題，香港的蜂場買少見少，剩下的多是村民自家飼養一兩個蜂箱，產量僅夠自給自足，難以外銷。」跟葉偉強愈熟稔，Lancelot對蜜蜂愈有興趣，更萌生了自己養蜂的念頭。「他（葉偉強）很慷慨，不但傾囊相授，還借出地方給我放置蜂箱。」

養蜂人傾囊相授 借出場地

除了請教前輩，Lancelot亦翻閱不少動物昆蟲學的書籍，學習如何養蜂。他指出，適合人類飼養的蜂類一般是蜜蜂（honey bee），因為牠們生性溫馴，既採摘花粉，亦生產蜜糖。「在香港常見的蜜蜂，一般是中華蜜蜂和意大利蜜蜂。前者是本地種，早已適應華南地區的氣候，為求生存，就算只得丁點花蜜牠們會照樣採摘；後者屬於歐洲外來品種，對花蜜種類相對揀擇，但因產蜜量較高，亦受到蜂農歡迎。」

在香港郊外常見的，還有獨居蜂（solitary bee）和蜜蜂的天敵——黃蜂（wasp）。「相對蜜蜂，獨居蜂只授粉而不釀蜜。黃蜂則侵略性高，會攻擊蜜蜂和其他昆蟲，尾部蜂針毒性強，被螫傷時要小心處理。」

在一個人工蜂箱裏，往往架着數塊由蠟製成的長方形「巢脾」，容納成千上萬隻蜜蜂置業安家、生兒育女。當中佔近九成為工蜂，牠們一生奔波勞碌、勤奮工作。剛破蛹而出的幼年工蜂，除了學飛之外，已要負責照顧蟲卵；年輕工蜂在巢脾上，分泌蜂蠟製造六邊形的蜂房，用以收藏花粉蜂蜜，或孵化蜂蛹。

成年工蜂的翅毛完全長成，牠們或終日往返蜂箱，四出採摘花粉，或留守蜂巢，不斷鼓動翅膀扇走蜂蜜裏的水分，然後交由年輕工蜂吐蠟「封蓋」，妥善貯藏，留待休整期食用。「整個過程，大約需要7至10天時間。在花源充足的流蜜期，工蜂雖容易『過勞死』，但一般而言有1至3個月壽命。」較老的工蜂仍有其職務，遇上外來侵擾的昆蟲，牠們會聚集在蜂箱門口，圍着敵方震動翅膀，保家衛國。

至於掌握生育大權的蜂后，一般擁有4至5年壽命；她領導群蜂，專責與雄蜂交配，承擔繁衍後代的重任。「生理上，蜂后和工蜂均屬雌性。不過在蜂箱裏，只能存活一隻蜂后，卻有過萬隻工蜂。」那雄蜂呢？「雄蜂是季節性的。牠們的下場，一是交配後因生殖器留在蜂后體內而死亡，二是因為『不事生產』，成為蜂群中的廢物，在繁殖期後被工蜂咬死或趕走。」

建造安樂窩 不打擾蜜蜂作息

養蜂人最主要的任務，就是為蜜蜂維繫一個「安樂窩」，讓牠們順利採摘花粉，安心釀製蜂蜜。Lancelot記得第一次打開蜂箱，即使戴着頭紗和手套，看到數千隻嗡嗡叫、蠢蠢欲飛的蜜蜂時，仍不免心裏發毛，戰戰兢兢。「當下總想着會否被螫傷，是否會很痛呢！」他笑道。他的經驗是被蜜蜂叮螫後，要趕緊拔走蜂針和內臟，免得傷口殘留毒素，再塗上鹼性的肥皂水紓緩，傷處腫兩三天，便會逐漸復元。「沒想像中那麼痛，起初皮膚會有點過敏，後來慢慢適應蜂毒，也就沒事了。」當然，他亦學懂在整理蜂箱時，特別留意自己的呼吸節奏，免得令蜜蜂感到被騷擾而群起攻之。

現時，Lancelot每周往返蜂場數次，按時檢查蜂箱，確保蜜蜂健康成長，生活安定。「要檢查蜂后是否健在，若『她』突然死亡或失蹤，或要合併蜂箱，好維持這箱蜜蜂的日常運作。」他亦要保持蜂箱清潔，撿走箱裏各式各樣的昆蟲動物，避免群蜂受到侵害。「中華蜜蜂會啃食舊的蜂巢，咬到一地蠟屑，惹來巢蟲侵食，令蜂蛹無法順利成長。」Lancelot飼養的是體型較小的中華蜜蜂，為了防止牠們患上中囊病（中蜂囊狀幼蟲病）等疾病，他更在蜂箱噴灑特別調製的中藥，增強蜜蜂的抵抗力。

「其實和種菜一樣，養蜂也要『睇天做人』。」蜜蜂日出而作，日入而息，他便早上整理蜂箱，不在傍晚打搞牠們；遇上橫風大雨，蜜蜂無法出外採粉，他亦不會無故開箱騷擾。對於蜂蜜品質，Lancelot亦有所堅持，他等待蜜蜂吐蠟封蓋後才會提取蜂蜜，並留下足夠儲備給蜜蜂。「別忘了，蜂蜜本就是牠們的糧食啊。中華蜜蜂主要在秋天繁殖，冬天和春天釀蜜；夏天因為炎熱多雨，反而是牠們的休整期。」

大自然物競天擇、適者生存，還會發生「走蜂」和「盜蜂」之事。「有次因為蜂箱做得不好，天敵黃蜂乘機飛了進去，令蜜蜂飽受滋擾，於是棄家飛走。」他補充，如果蜂場附近植物不足，或者花源質素欠佳，蜜蜂亦會因為無粉可採而「走佬」。「亦試過一箱蜜蜂為了爭奪另一蜂箱的蜜源，互相廝殺打鬥；開箱時眼見屍橫遍野，真是說不出的心痛呢。」

他體會到，書本網絡無疑資訊豐富，但更多時候需要實地體驗，了解大自然四季變化，才能掌握蜜蜂的生活習性，人類亦應學習順勢而為，與自然生態平等共處。「比如去年冬暖、今年春早，龍眼和荔枝均失收。樹不開花，蜜蜂沒處採粉，今年便出產不了龍眼蜜和荔枝蜜。」

「蜜蜂是自然生態平衡指標」

2018年，Lancelot成立品牌「香港原蜜」，透過網絡和市集販售蜜糖，實行「產地自銷」；為確保品質，他曾將出品交予專業機構檢測，驗證當中並無重金屬成分。同時亦積極推廣有關蜂的知識，與學校和機構合作，舉辦生態教育團，帶學生走入蜂場，與蜜蜂近距離接觸。「從認識不同蜂種，了解蜜蜂的存活，對自然生態平衡是何等重要。」

根據聯合國糧食及農業組織的數據指出，全球有最少三分之一的食物依賴各種蜂類傳播花粉，當中以獨居蜂佔絕大多數。可以想像，假如蜂類絕種，不但很多植物無法繁殖，連帶動物和人類亦會因糧食供應不足而迅速滅亡。「所以，牠們是維持地球生態平衡的重要一員。」他解釋。

Lancelot更嘗試建造小木屋「bee hotel」，為獨居蜂提供一個安心產卵孵化的臨時居所，藉此讓更多人有機會養蜂，幫助維持生態平衡。在其他地方如台灣，城市養蜂頗為盛行，不少人會在花園或天台放置蜂箱。他設計的小木屋不佔地方，獨居蜂的生活形態亦較適合香港相對狹窄的飼養環境。「在春天繁殖期，獨居蜂習慣產卵後，放下糧食便飛走，bee hotel就如臨時託兒所般，讓蟲蛹有地方孵化成蟲。」

■給香港的話

「忠於自己想做之事，勿忘初心。」

■Profile

佘焯成（Lancelot）

80後養蜂人，創辦品牌「香港原蜜」，致力生產天然原蜜（raw honey），以及推廣有關蜂的知識。網站：thehoney.hk

文：陳芷寧

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

消夜陣地 跟大廚搵美食
消夜陣地 跟大廚搵美食
深夜食堂：的士司機「覓食」 鯉景灣高街車位多
深夜食堂：的士司機「覓食」 鯉景灣高街車位多
後記：照顧蜜蜂 失誤中學習
後記：照顧蜜蜂 失誤中學習
用錯洗衣劑 新衫甩色變舊
用錯洗衣劑 新衫甩色變舊
知多啲：洗衣劑用量勿貪多
知多啲：洗衣劑用量勿貪多
拆解字眼：納米、無磷 與清潔力無關
拆解字眼：納米、無磷 與清潔力無關
免費補習：穿插遊戲 灌輸品德價值觀 「義補」授知識教做人
免費補習：穿插遊戲 灌輸品德價值觀 「義補」授知識教做人
與孩子同行 由細湊到大
與孩子同行 由細湊到大
多元化興趣班 發展才藝潛能
多元化興趣班 發展才藝潛能
本周FOCUS．採訪手記：鼓勵子女做健腦操 增強專注力
本周FOCUS．採訪手記：鼓勵子女做健腦操 增強專注力
活動推介：親子學耍環保纓槍
活動推介：親子學耍環保纓槍
活動推介：為萬聖節做準備
活動推介：為萬聖節做準備
活動推介：繪本中了解祖父母
活動推介：繪本中了解祖父母
重要日子提提你
重要日子提提你
好去處：與孩子走進「時光隧道」 懷舊玩意拾童年回憶
好去處：與孩子走進「時光隧道」 懷舊玩意拾童年回憶
文化園地：小豆丁‧大議題 故事引路 了解兒童權利
文化園地：小豆丁‧大議題 故事引路 了解兒童權利
童繪遊樂場：不愛繪畫比賽的理由
童繪遊樂場：不愛繪畫比賽的理由
親子郊遊：通山走享受親子時光 孩子越野跑 跌倒爬起煉鬥志
親子郊遊：通山走享受親子時光 孩子越野跑 跌倒爬起煉鬥志
熱辣消息：自製獨一無二布藝書
熱辣消息：自製獨一無二布藝書
熱辣消息：社區遊戲日玩樂至上
熱辣消息：社區遊戲日玩樂至上
買物情報：換秋裝動起來 趕走肚腩仔
買物情報：換秋裝動起來 趕走肚腩仔
問專家：奶粉熱氣易便秘 清熱湯水勿過量
問專家：奶粉熱氣易便秘 清熱湯水勿過量
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
玩創校長：什麼是「教材」？
玩創校長：什麼是「教材」？
特教樂與路：我不是公主
特教樂與路：我不是公主
媽媽維特：和而不同的家
媽媽維特：和而不同的家
民房四寶：正義也許來得晚
民房四寶：正義也許來得晚
華德物語：膽怯男孩遇上「狼女」
華德物語：膽怯男孩遇上「狼女」
波波教授演講廳：安能辨我是雄雌？
波波教授演講廳：安能辨我是雄雌？
童途有「理」：醒用屏幕「姿」多啲
童途有「理」：醒用屏幕「姿」多啲
家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（下）
家庭有教：愛所有孩子 免躪於欺凌（下）
辣媽CEO：不做「為你好」的父母
辣媽CEO：不做「為你好」的父母
論盡教育：校長唔易做
論盡教育：校長唔易做
頑強曱甴 核爆都未驚過
頑強曱甴 核爆都未驚過
外國曱甴：波點迷幻綠 小強都有時裝大師
外國曱甴：波點迷幻綠 小強都有時裝大師
活動推介：羊毛變可愛動物掛畫
活動推介：羊毛變可愛動物掛畫