拆解字眼：納米、無磷 與清潔力無關

○納米

有洗衣液以納米為賣點，Jason解釋：「納米是形容粒子大小的單位而已，1納米相等於十億分之一米，其實任何洗衣粉或洗衣液，其表面活性劑的分子也屬納米大小，而且通常小於1納米。」

○殺菌/除蟎

洗衣劑可能加入殺菌成分，但含漂白成分的洗衣粉，本身也有殺菌功用。Jason解釋：「一些細胞壁結構較簡單的革蘭氏陽性細菌，其細胞壁及細胞膜容易被洗衣粉的陰離子表面活性劑溶解而死亡。而大多數致病的革蘭氏陰性細菌，其細胞壁雖然能抵抗表面活性劑，但因漂白劑在洗衣過程中會釋放小量雙氧水，足以殺死大部分細菌及蟎蟲。」

○淨味抗臭

部分洗衣用品聲稱有效去除頑固皮脂污垢，杜絕細菌養分而令其無法滋生，達淨味抗臭功效。Jason表示，「這些洗衣劑或使用加強去污力的陰離子表面活性劑，因此有效去除皮脂。含漂白成分的洗衣劑，也能有效去除衣物上的氣味。」

○酵素

添加酵素的洗衣劑，可分解汗漬、血漬等蛋白質污漬，洗衣水溫以40℃為佳。Jason解釋：「低於這溫度，酵素未能發揮分解效果，太高溫亦會令酵素失去效用。」如果衣物殘留酵素，有可能刺激皮膚，要確保清洗乾淨。

○無磷

洗衣粉或洗衣液標榜「無磷」，代表產品沒有使用磷酸鹽或聚磷酸鹽，以免破壞生態，與清潔力無關。磷為營養成分，隨廢水流入河流大海中，會令藻類生長過盛，形成紅潮，降低水中氧氣量，破壞生態平衡。

○亮麗

許多洗衣物品標榜有亮麗衣服功效，「可能加入漂白劑或熒光劑，令白色衣物顯得更潔白」。