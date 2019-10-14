知多啲：出街戴外科口罩 毋須用N95

許樹昌引述美國醫學會雜誌（JAMA）今年發表的一篇報告，分析2011至2015年間，以及2016年6月，分別佩戴N95口罩及外科口罩的2862名醫護人員的流感患病機率，結果發現醫護人員佩戴N95口罩後的流感患病機率為8.2%，外科口罩則為7.2%，數據顯示兩者沒有顯著差別。

N95適合醫護人員 長戴會頭痛

儘管研究數據相若，但許樹昌指出，醫護人員如要接觸流感及肺癆病人，仍要戴上N95口罩。他解釋，這類病人部分需使用無創呼吸機，霧化了的飛沫粒子，更容易停留在空氣中，增加空氣傳播風險；由於外科口罩未能阻隔直徑小於5微米的飛沫粒子，因此醫護人員需佩戴N95口罩，「N95口罩能阻隔95%的細小飛沫粒子」。

然而，如果佩戴N95口罩的時間過長，醫護人員容易倒吸自己呼出的二氧化碳，令血液中的二氧化碳上升，可致腦血管舒張，出現頭痛，「所以當年SARS時，我們戴口罩大約一個多小時後就要除下，出去戶外地方唞唞氣。另外，如果長時間戴N95口罩，口罩上的金屬片長期勒緊鼻樑會引致損傷」。

「外科」可阻隔95%病毒

相比外科口罩，N95口罩的佩戴限制較多。許樹昌指出，在社區裏大部分飛沫粒子的直徑大於5微米，能於1米內落地，因此一般市民佩戴外科口罩已經足夠。他提醒，市民佩戴口罩時，應按壓口罩內藏的金屬片，確保口罩完全緊貼鼻樑及面部。他引述研究指，當正確佩戴外科口罩時，能阻隔95%病毒，而N95口罩則為99.6%。

手碰觸口罩 易沾飛沫粒子

至於近年興起可清洗的耳掛式口罩，不少人外出時全日佩戴同一口罩，回家後方作清洗。許樹昌指出，不論任何款式的口罩，長時間佩戴都不利阻隔病毒。他解釋，市民佩戴口罩出門時，在上學及上班途中，口罩表面已沾上不少飛沫粒子，如無特別需要，抵達室內地方時應棄置口罩，「口罩表面已污穢了，長時間佩戴，手部不經意碰觸到口罩，會沾上飛沫粒子。如果除下口罩時，碰觸眼部及鼻部，便會感染細菌」。