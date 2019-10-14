讀者Mail Box：懶理慢性胃炎 小心癌上身

答：慢性胃炎最常見成因，是幽門螺旋菌感染導致胃黏膜持續發炎。雖說是發炎，超過九成感染者沒有病徵，因而難以察覺，這亦是導致胃癌的主因，不能輕視。

50歲以上 逾半感染幽門螺旋菌

幽門螺旋菌感染十分常見，佔約二至三成人口；50歲以上有超過一半人受感染，但很多時要到胃潰瘍、胃出血等併發症出現時才察覺，部分更直至胃有腫瘤才發現，延誤診治。

幽門螺旋菌透過人與人接觸傳播，家人之間最容易互相傳染。日常必須注意個人衛生，用膳時建議用公筷，可減低感染風險。

研究指胃部長期發炎，有可能誘發癌前病變，令胃部細胞變異，學術上稱為「腸化生」，在這情况下，即使殺死胃部的菌，患胃癌的風險已經增加，因此愈早發現胃部感染，愈早治療才是上策。

照胃鏡最準 適合高危人士

不論有沒有胃部不適的病徵，或家族有沒有胃癌病史，各年齡階層人士，都建議檢查有無感染幽門螺旋菌。只要透過照胃鏡、抽血、驗大便或吹氣測試就檢驗到，過程並不複雜，準確度超過八成，當中照胃鏡可說是近乎百分百準確，並可同時檢驗胃部情况，適合較高危人士。

一旦發現感染幽門螺旋菌，只需服用特效抗生素一至兩星期，九成人士可徹底治療，復發率低。否則不幸確診胃癌，治療將會複雜得多，身體負擔也較大。

答：黃子群（腸胃肝臟科專科醫生）