不讚好不嬲嬲 審慎應對 尋死留言

■真實個案

遺言遭廣傳恥笑 花生友留言足害死人

本文選取一個較有代表性的真實案例，探討網上一段文字、一個按鍵如何影響人的生死。但為免打擾逝者及其親友，本文會略去或虛化有可能聯想到當事人身分的信息。

青年A於某夜在網絡社交媒體上發文，表示失戀痛苦，想要輕生。他的朋友，包括剛分手的女友見到後都留言或私信，勸他珍惜生命。亦偶有陌生的網民留意到他的留言，表示關心勸解。經過前女友及朋友們勸說，A一度表示會放棄自尋短見，但翌日清晨，負面情緒再次控制了他，他一早就去買安眠藥和炭，表示「冷靜的想了很久最後還是決定離開，不用勸我了」。這條像是遺言的發文引起關注，短期內被轉發數百次，讓很多陌生的網民加入了留言、轉發、點讚的洪流。其間有人勸解，有人報警，也有人說風涼話。A當時情緒激動，一邊責罵網友不該報警，拒絕提供自己所在的地點給警方，一邊怨恨自己嘗試了幾次都沒能點燃炭，藥物服下去後似乎也沒什麼效。

狼來了？嘩眾取寵？

一時間，陌生網民的負面情緒亦被觸發，認為A是在玩「狼來了」，嘩眾取寵，甚至有社交媒體紅人加入冷嘲熱諷，並成為轉發熱帖。這時，A的情緒更加激動，他一時感謝那些擔心他安危的人，咒罵那些逼他去死的人；一時哀求圍觀的網民「別逼我了」；一時又說自己現在沒有理智，只是在亂講話。這些混亂的發言引發了更多陌生網民的挑釁、蔑視和嘲諷。如此持續大約一小時後，A表示藥物開始發揮作用，炭盆也已燃起，他的意識愈來愈模糊。他反反覆覆地說着「對不起」、「真的結束了」，但也發出最後的嘆息「我還不想死，但是沒法自救了」，不久停止了發文。當日下午，A的朋友發文說警方已找到A，並送去醫院搶救，「希望網友能停止說風涼話，祈禱人平安」；再後來就是警方通報，該青年搶救無效去世。

這一案例的代表性，在於它較為完整地呈現了一個青年在最後關頭、生與死之間掙扎的心路歷程，以及這期間網上人際溝通的複雜。今日回顧A的個案，希望大家不要試圖去復原A是誰，因為不想再驚擾逝者及其親友；而是希望延伸探討：如果再有類似事件發生，每一個普通人該如何反應才能挽救生命。

無分「真想死」「假想死」

首先，我們需要破除一種「叫嚷着要自殺的人都不是真的想死」的迷思。A所呈現的掙扎反覆，與大量自殺研究的發現都一致，大部分逝者都在生死之間徘徊，難以衡量所謂的「真」想死。筆者亦曾透過問卷調查逾千名網民，發現那些會在社交媒體上表達想輕生的人，絕大多數都確實在經歷着嚴重的負面情緒或自殺意念，他們的表達應該受到足夠的重視及跟進。

那麼在社交媒體上，隔着屏幕，我們該如何表達關注和幫助呢？最基本的，要避免點「讚好」或者「嬲嬲」，以免A以為網友在鼓勵他實行，或者蔑視他的自我表達，這兩種情况都可能進一步激化A的情緒。如果要轉發，應清晰地表達出以解救為目的，盡量通過轉發引起專業危機干預或救援人士的注意；而避免抱持看好戲、甚至藉機炒作的態度。近期由於社會爭議，一些青少年對於專業機構、社會組織的信任度降低，但在生死救亡關頭，由專業人士處理的危機干預通常更有效，因此特別呼籲網民放下成見。

如果網民要留言，就需要更加審慎。首先要避免簡化A想要自殺的原因，繼而加以指摘。有網民在看過網路紅人的冷嘲熱諷後，認為A是因為短暫的網戀分手而要自殺，批評他軟弱、輕率；但如果我們逐條閱讀A的發文，會發現他提到自己一出生就被拋棄，成長的歷程中痛苦到麻木，自我價值感極低，且有長期失眠的困擾；最後再遇到失戀，加重他的被拋棄感和絕望感。可見冰凍三尺，非一日之寒。

此外，有網友將A初步嘗試自殺但未見效，嘲諷為一種失敗、無能，甚至嘩眾取寵。殊不知曾嘗試過自殺的人，其實正處於極大的死亡風險。一般人群中，每100人裏就有十幾人想過自殺，但最終死於自殺的是每10萬人裏才有十幾人。從想到自殺到死於自殺之間，原本有一個巨大的障礙，包括人對死亡的本能恐懼、對自殺方法不熟悉等等。這些原本是防止自殺的寶貴機會，但如果有網友在旁邊刺激他、甚至就自殺方法出謀獻策，無疑是在幫A跨越障礙，推他跌落懸崖。

如感染負面情緒 避免發言

我們亦需要了解在心理危機情况下，A情緒極為激動，又受藥物影響，認知和溝通能力都會減損。普通人遇到這種情况，容易產生有理說不清的挫敗感。我們作為網友可以做的是提醒自己盡量保持冷靜、耐心，避免被當事人的反應激發出自己的負面情緒。當感到自己也感染到負面情緒時，寧願暫時不發言，也不要火上澆油。或者可以自己先向專業人士尋求幫助和建議，學習如何更好地跟處於危機狀態的人溝通。

聆聽鼓勵 紓緩當事人情緒

溝通時先不要急於說服當事人，而是認真地聆聽他的訴說，並鼓勵他將更多心事講出來，疏導壓抑已久的情緒。雖然網上是虛擬空間，但只要有心，很多人都會體驗到一種類似現實空間的「共在」、「共情」，都能讓A感受到有很多人想緊緊拉住他。而當對方情緒紓緩下來之後，我們要爭取做的是獲得對方的電話及地址，爭取通話甚至見面，讓解救和陪伴都更落到實處。即使普通網友難以親身陪伴，也可以爭取聯絡通知他的親友，或者在緊急情况下報警。有人或許見到當事人一度抗拒報警的態度而不敢通知警方，這時我們不妨提醒自己，A到最後的時刻，是在感謝那些關心他安危的人，也曾在最後的時候發出了「不想死」的呼救。

總結來說，每一個說想要自殺的表達都值得我們嚴肅以待，寧可誤撞警鐘，都好過萬一錯過。當嚴肅以待時，並不意味着我們就要開始勸解說教，試圖在一時半刻之間幫對方解決問題，這通常會導致溝通無效，令試圖幫助的人感覺挫敗而放棄。作為普通人，我們在那一刻能做以及需要做的是關顧對方當時的情緒狀態，讓對方感覺被尊重、被聆聽，幫助對方冷靜下來。而後續更為複雜的跟進，可以交給專業人士。如果更多網友秉承這些原則來參與和配合自殺危機干預，網上平台就有希望成為幫助困頓者的救生圈，而非打擊脆弱者的審判台。

文：程綺瑾（香港中文大學社會工作學系助理教授）

編輯：王翠麗

電郵：feature@mingpao.com