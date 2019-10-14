骨骼「偵」奇：長跑地獄訓練 招小腿傷患

內脛壓力綜合症又稱為脛前疼痛（shin splint），屬跑友常見痛症，成因與小腿肌肉和骨骼過分勞損有關。跑步時，小腿肌肉重複和持續收縮，對脛骨骨膜（連接小腿肌肉的位置）構成非常大壓力，造成慢性炎症。另一個原因是持續跑步操練時，地面的作用力對脛骨構成的壓力遠大於骨骼自身復元速度，造成慢性勞損和炎症。

內脛壓力綜合症有以下病徵：脛骨內緣遠端位置疼痛，脛骨位置廣泛痛疼，疼痛在運動時或運動後特別嚴重，休息後疼痛紓緩。除了臨牀檢查，X光和磁力共振掃描可以排除嚴重的脛骨疲勞性骨折。內脛壓力綜合症一般只需透過適量休息，調整運動訓練計劃便可改善，部分病人需要藥物和物理治療等紓緩炎症。如果已經嚴重至出現疲勞性骨折便可能需要利用石膏或輔具固定，甚至手術治療。

物理治療提升肌膜柔軟度

跑友跑步時小腿痛，成因還有慢性腔室綜合症。小腿肌肉分為4組負責足踝和腳部運動，分別位於前側腔室、外側腔室、後側腔室和深後側腔室，它們由堅韌的肌膜、脛骨和腓骨分隔成4個閉合的腔室。

當持續劇烈運動時，小腿各組肌肉便會因為運動而腫大，如果肌膜柔軟度不足，腔室內的壓力會逐漸增加，令血液無法進入腔室。腔室內肌肉缺血而引發一系列徵狀，典型徵狀包括小腿肌肉疼痛、腫脹、抽搐和繃緊，如果連腔室內的神經線也受影響時，更會出現麻痺和乏力，最後劇痛更會令患者無法繼續比賽。

慢性腔室綜合症的臨牀診斷並不容易，病徵主要集中在小腿肌肉，一般隨運動而出現疼痛，經休息後逐漸紓緩。X光和磁力共振等掃描對診斷沒有太大幫助，確診需要在運動前後利用小針測量小腿腔室壓力。慢性腔室綜合症較常發生在小腿前側及深後側的兩組肌肉，有接近82%慢性腔室綜合症同時影響雙腳。治療慢性腔室綜合症可先以非手術治療，包括調整休息和訓練時間；另外，也可以透過物理治療來提升肌膜柔軟度。如果情况持續或影響比賽表現，便需要考慮手術。手術方法是以局部肌膜鬆解（fasciotomy）來紓緩受影響腔室的壓力。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）