關節「結晶」持續爆痛 痛風年發2次應長期服藥

風濕病科專科醫生指，若痛風發作次數1年超過1次，便需長期服用降尿酸藥物。但本地研究顯示，只有25%患者有服藥習慣，其餘75%因痛風發作次數較疏而不願用藥。延誤診治，急性發作次數變得頻密，關節持續疼痛，紅腫時間拉長，演變成慢性痛風關節炎。

◆郭：郭業東（養和醫院家庭醫學及基層醫療中心駐院醫生）

◆張：張錚（風濕病科專科醫生）

■痛風只是腳趾痛？

問：痛風有什麼徵狀？

郭：痛風是一種關節炎疾病，患者因血液中尿酸含量過高，尿酸在關節積聚，成尿酸結晶體，關節因急性發炎而紅腫、劇痛，受影響位置常見於大拇指、腳趾等遠端關節，有時亦可引起發燒、疲倦等徵狀。患者以40歲以上、常飲酒、少運動的男性為多，可能同時有三高、肥胖、中央肥胖等問題。尿酸乃嘌呤（purine）分解後形成，嘌呤可由身體製造或從食物中攝取。正常情况下，尿酸可由腎臟排泄，但當嘌呤代謝失常令尿酸於身體積聚，則會出現尿酸過高。若情况惡化，患者不單一個關節受累，可能影響其他關節，如腳踭、手指、手腕、膝關節，嚴重個案可能因尿酸沉積在腎組織而形成結石，或出現急性尿酸腎病，影響腎功能。

■少食海鮮為何仍中招？

問：痛風發作有什麼風險因素？

郭：患者體內尿酸水平過高，或者因腎臟無法排走尿酸所致，飲食是其中的風險因素。進食太多高嘌呤食物，例如動物內臟、紅肉、貝殼類、某些魚類（沙甸魚、吞拿魚、鯖魚等），飲品如酒精、果糖飲品都有可能引發痛風。而服用維他命C、適量咖啡，可能會降低尿酸。

另外，高尿酸跟遺傳基因、疾病等因素有關，高血壓、糖尿病、高膽固醇、中央肥胖等都與痛風有密切關係，痛風亦可能是其他疾病的併發症，如腎病、牛皮癬患者、曾接受腎臟移植人士，尿酸可能會較高。此外，痛風病人如服食某俗稱「去水丸」的降血壓藥、阿士匹靈，都可能引發痛風發作。

■抽血驗尿酸不能作準？

問：如何診斷痛風？

張：最準確方法是以針刺入發炎關節，抽取關節液，若經顯微鏡檢測發現有尿酸結晶，可確診為痛風。但患者多於小關節發病，未必能抽取關節液檢查。這些情况下，醫生會透過臨牀檢查，從病徵上判斷是否急性痛風症發作，典型病徵乃影響大拇指、大腳趾關節或其他遠端關節，最初可能是單一關節，而疼痛程度可能於一兩日內已變得很嚴重。

除臨牀病徵外，亦可抽血檢驗血液中的尿酸濃度，如尿酸濃度高，則有更大可能患上痛風；但並非每個痛風患者的尿酸水平升高，因此驗血檢查僅作輔助，不能作準。此外，亦可透過影像檢查輔助診斷，X光檢查可能會發現痛風患者關節出現特定的破壞模式，如有這些情况，對診斷亦有幫助。

■痛風藥 急性慢性大不同？

問：痛風有急性、慢性之分，分別如何治療？

張：治療痛風症，一般分為急性、慢性兩個階段。針對急性痛風發作，治療目的是控制炎症，減輕關節紅腫痛。視乎病人身體狀况，由醫生決定用藥種類及劑量。

‧非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）：若病人本身腎功能較差、有心臟病，藥物可能增加腎臟負擔或心臟病風險

‧秋水仙鹼（colchicine）：有病人服後腸胃不適，作嘔作悶及肚屙

‧類固醇：有口服及針劑形式，針劑注射在肌肉及關節內；病人或擔心類固醇有風險，但治療急性痛風，療程約為5至7天，短時間內使用相對安全

‧生物製劑：若以上一線治療未達效果，會考慮針對抑制介白素-1這發炎物質的生物製劑，可有效處理急性痛風發作，副作用較小

至於治療慢性痛風症，則着眼於控制身體的尿酸水平、減低痛風發作的風險。如患者1年有多於1次痛風發作，醫生會建議長期服用降尿酸藥物，香港現時有兩種藥物：別嘌醇（allopurinol）、非布司他（febuxostat），可降低尿酸水平。非布司他屬較新型藥物，有效將關節內的尿酸結晶沉積慢慢溶解，減低尿酸積聚，將痛風發作風險降低。

■戒口足以控制病情？

問：痛風患者必須嚴格戒口？

張：研究顯示，患者嚴格戒口，大致可降低整體尿酸水平10%至15%。但要長遠降低尿酸水平，戒口不足以控制病情，患者應考慮藥物治療，減低痛風症發作，亦可保護腎臟，降低腎功能衰退風險。如果患者的痛風與其他疾病有關聯，如本身有銀屑病、腫瘤，控制根源病情亦有一定幫助。

戒口對減低急性痛風發作有幫助，但不用戒得過分嚴苛。研究顯示，酒精、紅肉、內臟、海鮮這些高嘌呤食物對痛風發作影響最大，相對植物嘌呤如蘆筍、豆腐、菠菜雖嘌呤水平偏高，但引發急性痛風機率遠低於動物嘌呤，可適量食用。病人若盡早以有效藥物治療長遠控制病情，戒口方面可稍為放寬，於飲食上提高生活質素。

文：吳穎湘

編輯：梁小玲

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