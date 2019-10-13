星期日文學‧生態批評與自然書寫：威權中國的「生態文明」，危機潛伏的香港環境

其實，臨海城市從來不是自古至今的社會文化現象。古時的社會一向都懼水，即使河流是人類文明的發源地，昔日沿河岸而建築的城鎮，恆常地遭受河水氾濫的威脅，「治（河）水」是當權者能否長治久安的重大課題，更不會輕易地將重要設施、人命與財產放置在臨海之濱——這片不可知的大水之前。歐洲人往日奠基的古都，如倫敦、巴黎，亦不是瀕海城市，唯有到近代，歐洲人自恃掌握了遠洋航行的技術，當上了海上霸權，長征海外，亦配合工業革命，爭相掠奪地球資源，擴展國際市場，就在世界上不少沿岸地區，建立起橋頭堡或殖民地，方便自己的船隊通商往來。

今日的臨海大都會如紐約、香港、新加坡、孟買，盡是歐洲殖民者遠洋網絡的產物。最初，或許建設者從沒有認真考慮過，這些城市的持續問題，但到後來，現代科技急速發展，人類對征服自然的信心，變得無比膨脹，似乎也忘記了大自然的深不可測，甚至將極度危險的核能發電廠，建築在海邊。當代最昂貴的物業，必然要具備迴環的臨海景觀，但這種地點也是最易受颶風吹襲的。氣候變化，製造了愈來愈多的超強颱風，亦令水平線逐年上升，有可能淹沒近岸地區。但因為臨海物業價值不菲，發展商對這種潛在危機置之不理，繼續在海濱大興土木。政府為照顧大企業的利益，亦對這些海洋威脅置若罔聞。只有民間團體才有勇氣發聲，反對官商一意孤行的大規模填海造地政策。

然而氣候變化是「超限物體」（hyperobject），超出人類一貫的想像力，不容易理解、感知得到。你一味大聲疾呼，冰山融化、海水變酸、大災難大滅絕即將降臨，用盡一切驚嚇手段，但一般人不也是照樣生活、照舊消費、照着資本主義模式計劃人生？或許文學藝術以至一切的故事敘述才可以扮演一個連接、橋樑的角色，令世人的意識覺醒，學習如何思考、應付可能出現的巨變。問題是有沒有一個合適的社會政治環境，讓文藝可以發揮作用。很難想像，如果中國出現一個像通貝里（Greta Thunberg）這樣的環保先鋒女孩，她現在不可能不被關在牢獄內。但反諷的是，中華人民共和國是當今世上僅有的中央政府，以「生態文明」的願景作為國家政策。二○○七年，「生態文明」（ecological civilization）這個概念進入了中共領導人的視野，在當年的中共全國代表大會中，成了重要議題，作為工業文明以外的新發展路向，藉此解決中國日益嚴峻的環境污染危機。

「生態文明」納入中國發展政策

二○一二年與二○一七年的十八、十九屆黨代會，正式將「生態文明」納入國家發展政策。特別當特朗普宣布美國退出巴黎減排協議，習近平更大力將「生態文明」推出國門，向世界展示中國應對氣候危機的領導地位，宣揚中國模式的可持續綠色發展。相對於「中國夢」及「一帶一路」這些政權策動的未來想像與宏圖，「生態文明」的確較吸引世人的目光，也較少惹人懷疑背後的政治圖謀。對威權國家來說，未來最難預料與操縱，他們提倡的「未來」，其實都是復古。「中國夢」不過是復興中華，追思舊日的帝國夢；「一帶一路」更不用說了，名字也是複製的。因為在政權眼中，唯有過去才可以確知與掌控。任意改寫歷史，固然是威權政府慣用的伎倆，卻不保證其他人不會也翻動歷史埋藏了的舊帳。然而，生態的未來卻是超乎人類想像的。隨時是意料之外，更不要妄圖控制了。「人類世」要說的，是一個人類活動改變地球生態的故事，但教訓是這種因人類引發的改變，卻不由人類操控與預期，甚至只是人類的自掘墳墓。這有點像馬克思在〈路易波拿巴的霧月十八日〉一文中的說法：人創造歷史，但歷史不由人隨心所欲地創造。况且，生態並不單是人的歷史。

中國是二氧化碳排放量最多的國家，也是投資再生能源最多的國家。中國能否帶領世界，徹底解決氣候危機，一直備受爭議。有人認為這不單是金錢與資源的問題，還牽涉高超的外交技巧、視野、決心，以至政治領袖需要放下自己短暫狹隘的利益，照顧其他持份者以及國際社會的福祉。習近平政府過去幾年的外交方向，傾向以金權欺凌小國，以「銳實力」（sharp power）而不是「軟實力」（soft power）去操縱控制另一國的政治與輿論，在在表現不出一個領袖國的風範。儘管如此，那些因西方民主政治無休爭論、顢頇拖延而沮喪的環保人士，甚至去推崇中國的「環保威權主義」（environmental authoritarianism），幻想只有中國這種威權政府，才可以排除無謂爭拗，以行政手段，極速推行遏止生態惡化的大規模強硬政策，迅速達至保育成效。但他們並不理解，中國過去三十年的發展成績、政權不像其他共產統治者般崩潰倒台卻反而愈趨壯大，並非受惠於絕對的威權管治，而是中國特色的「碎片化威權統治」的結果。中共黨內的派系爭鬥、宮廷政治、利益分配等角力相互牽制，構成一種集體領導，錯誤失效的政策得以不斷修正，未至完全一意孤行，始能維持有效統治。習近平二○一三年上台後，明顯改變了這種管治方式，推出不少由上而下、非集體修訂推展的政策，包括「生態文明」發展策略，成效如何只能由時間證明。然而，地球的生態危機，在許多預測中，都不能讓時機再等待的。

以生態之名，加強地方管治？

本雅明（Walter Benjamin）曾經說過：「沒有文明的紀錄不是同一時間也是野蠻的紀錄。」習近平的中國以什麼方法達成「生態文明」呢？官方推銷的文明，是現行制度可以永續，經濟發展與生態平衡可以和諧共存，無任何矛盾衝突。黨國宣傳機器固然開足馬力，為這個發展模式大肆渲染。但是，當下的國際形勢顯示，威權中國的崛起，只會被世界視為重大威脅，顛覆既有秩序，挑戰西方為首的普世價值。氣候危機惡化，更只會加劇自然資源的爭奪。人口大國的擴張，在建立新未來的「文明」之前，將會是一個怎樣的局面？即使在中國國內，不少國外研究以過去幾年的觀察，都普遍認為中國威權政府以科技理性管理與社會和諧之名的「生態文明」運動，壓制了不少社會憤懣與民間抗爭，尤其對少數民族，以拯救生態系統的理由，強力改變他們舊有的生活方式（例如「退牧還草」政策，勒令游牧民族停止畜牧，以保育草原），並遷徙他們離開既有的土地，割斷了少數民族與自己傳統的聯繫，強化了中央對邊疆地方的控制。

「生態文明」由政府強勢帶領，民間一般的環保意識其實不強，萬事都被動地依賴政府。殊不知，生態問題瞬息萬變，不可能單靠一兩個決定就能應對。要普及和提升民眾對環境挑戰的意識，官方的刻板式宣傳並不足夠。文學、電影以及其他類型的敘述，其實有一定的發揮餘地，即使在政治審查的嚴密管控下，自主空間非常有限。中國社會內部形勢複雜，但政權工程的「生態文明」也並非完全沒有回應民間訴求。過去六七年內地出現的「原生態」熱潮，反映了民間對急速經濟發展導致環境污染與舊有文化遺產消失的憂慮。「原生態」最初是指樸素、未經改造或加工的民歌最原初的演繹唱法，在中國電視台的民歌比賽節目中引起注意，隨即發酵為廣泛的社會情緒，連結主流社會允許甚至鼓勵的鄉土情、懷舊熱、對少數民族的獵奇消費潮，一拍即合，配合商品推銷邏輯與內地旅遊推廣，更在官方與民間推動的非物質文化遺產保育運動下，很快成了重要潮流。

也不能簡單地說「原生態」全然是消費行徑，將少數民族與民俗文化徹底物化、商品化與奇觀化，強化了現代與傳統、城市與鄉土、主流與邊緣、原生與外來、漢與非漢、主體與他者的對立以至從屬的不平等關係。「原生態」現象其實也創造了較多機會，讓少數民族發聲、發表自己的作品，以他們角度出發觀照的文化敘述與藝術表達。其中引人注目的例子，是以藏族導演萬瑪才旦為首的、在青海藏族區湧現的藏語自主電影運動。

本地欠缺環境危機意識

由官方主導對未來生態文明的想像，似乎暫時還未投射覆蓋到香港來。高鐵、港珠澳大橋等基建，主要目的是要香港納入中國的宏大網絡結構之中，奠立中央為核心的保衛國家安全與發展藍圖。至於大灣區構想、東大嶼人工島計劃，卻很有可能是「生態文明」官方未來想像的一部分。當然，為了防止香港有任何客觀條件進行高度自主自治，本地農業生產、食水自給自足的計劃都得不到充實與廣泛的支援，而香港人對這方面的危機意識亦嚴重不足。即使沒有發生中港的政治矛盾，氣候變化一旦觸發糧荒水缺的災難，香港這個所謂大都會，根本無法自救，因為我們絕大部分的食物甚至飲用水，都仗賴他方運來。香港幾近沒有對未來生態的視野與想像，此時此刻也不可能樂意接受被併入中國「生態文明」的發展藍圖。近年本地文學與影像作品，逐步增強了生態意識與關懷，但還未儲備足夠動量與勢頭，成為全民關注的事項。這其實將會是極為重要的抗逆、抵抗運動的嚴峻領域。臨海的香港，面對氣候變化，無疑身處險地，但危困中未必沒有新機。

不少探討自然生態問題的論述，都受着緬懷、倒行的情緒影響，以為解決危機的大方向，必然是回到過去，讓自然回復平衡、平靜。現實卻可能是，我們既不能回到過去，自然本身也不一定是平衡的。中國「生態文明」工程也只講和諧、人與自然的和平相處發展，不敢再提毛澤東時代的階級鬥爭、人與天鬥與地鬥、征服自然等理念，卻反而更令自然生態淪為完全被動的、客體化的「長期儲備」（standing reserve），任由人大肆剝削。威權中國此際召喚毛澤東之軀殼，來鞏固個人獨裁統治，但毛的魂卻是指向不斷革命、永不平衡與安寧的宇宙觀，永續地處於鬥人者隨時被鬥、當權者可以被褫奪權力的辯證處境之中，沒有所謂脫逃的可能。

（自然文學系列之二）

編按：下期的生態批評與自然書寫系列，余麗文教授將討論一些本地作品，包括葉曉文的小說、陳浩倫的紀錄片，以及黃進曦的畫作等等。

文//羅貴祥

統籌//林凱敏

編輯//關曉陽

電郵// literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao