單身觀察：劏房難題 周旋鄰居與業主之間

非常頭痕的是今次我和鄰居B的渠道都淤塞，通渠師傅在我們兩家通渠都不果，因此必須塞住我們兩家渠口，在頭房鄰居A處通渠。但鄰居A不願意開門，表示自己家沒有淤塞，與他無關！擾攘了兩天，鄰居A孫兒偷偷開門給我們才順利通渠（哭）。

講錢更是傷感情，雖然很大可能是鄰居A導致主喉淤塞，但由於鄰居A沒有倒灌，堅持不願出錢。而鄰居B渠道雖然都淤塞，但他卻說必須證實是出於自己的問題才願意付錢。蔡sir指因為是共用一條喉，幾乎沒可能知道是由誰引致渠道淤塞，理應3家人共同承擔通渠費。

最終我要自行和鄰居B業主交涉才能平分通渠費，兩戶業主各付1000元。在此要提醒大家，作為租戶，其實家中一切內外維修都應該通知業主，因為一旦通渠通穿喉管就大鑊了！在簽署租約時，應已列明保養維修費用是交由業主抑或租戶負責。

低位戶最倒楣

「你最唔抵，因為你在最低位。一旦塞渠，所有嘢都會在你排水口湧出來。」聽我形容塞渠情形之後，蔡sir相信我家位處低位！他進一步解釋，水向低流，水由第一戶A流到第二戶B，再到第三戶C，最後才流到大渠，所以第三戶的地台理應最斜。「通常比例是1:40，即每行40尺地台低一尺。但劏房往往達不到這個數字，行40尺只會低半尺而已。」

如何分到哪個單位在最低位？「主要看喉路，通常單位開窗，見到接駁喉位，就是最後那戶，即是最低位。」不過，他亦直言好多大廈都有幾條喉管，不完全清楚喉管接駁方法，便無法分辨哪間是低位。

醒目搵通渠師傅

網上輕易找到24小時通渠師傅，我當晚致電問價，師傅開價2000元起，聲稱要上門收一筆檢查費，再按情况收通渠費，不包成功。

後來幫我家通渠的師傅說曾經聽聞開價一萬元通一條渠的例子，因此他建議如半夜出事，住戶沒把握自行處理，適宜先塞住渠口以防水浸，並將可能浸到的電器拔掉電源。

因為半夜要師傅開工必然加收附加費，最好是等到翌日，光顧有水電門市店舖的通渠師傅，方便日後跟進，不少店舖會有不成功不收費的保證。

最後是始終一個女生獨居，深夜時找陌生人上門維修應保持警覺，不妨叫多個朋友陪伴，以策安全。