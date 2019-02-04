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2019年10月13日星期日
星期日生活
基於政見的「懲罰」，難以承受
人權應該是個保護傘
周日話題：立場也是市場 愛錢定愛自由？
安徒行傳：緊急法的要害是殖民統治
周日話題：我們從北愛化學到什麼?
chungkin express：面對fake news如何招架 亞洲事實查核專業論壇
什麼人訪問什麼人：國內有獨立運動 尼日利亞官員談香港抗爭
開門讀書：危機處理（二） 誠實的評估
七情上面：重現創傷
周日話題：曼德拉是面對死刑陳辭
在大學教植物學：亂局當前花作劍
阿貓阿狗：#49証件
童軍跳彈牀：飲重金屬‧唱重金屬 挑罅叔《2047征服世界World tour》專訪
movie chic movie style：《JOKER小丑》拍出了一種潛意識
論語‧電影：庖丁解牛
家明雜感：《JOKER小丑》葛咸人，反抗！
影片簡評：《惡搞便當反「激」戰》 I
咩世界：第130期 ／老友
單元連載
星期日文學‧生態批評與自然書寫：威權中國的「生態文明」，危機潛伏的香港環境
鐵路達人熊永達 港鐵傷 市民更傷 問誰埋單？
另一個胃：藍莓無花果批 吃得自由豪邁
綠色生活：準確知道水果甜度未必好？
一個人的：通渠用水 唔用通渠水？
單身觀察：劏房難題 周旋鄰居與業主之間
街知巷聞：巴膠搭車終極心法 巴士×步行 缺一不可
未來城市：政府開放數據 公眾更知情？
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阿貓阿狗：#49証件
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【明報專訊】作者//李香蘭
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基於政見的「懲罰」，難以承受
人權應該是個保護傘
周日話題：立場也是市場 愛錢定愛自由？
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