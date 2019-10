【明報專訊】上星期,編輯為免讀者誤會曼德拉被判死刑而非終身監禁,所以將我原稿的「面對死刑」改為「面對終身監禁」,但其實曼德拉在法庭陳辭的時候,他面對的的確是死刑,這是他的團隊最大的恐懼。他的律師團隊已知他無法逃避定罪,問題只是能不能令法庭不判他死刑。他的陳辭一意在還非洲人的自由抗爭一個清白,將自己個人的生死置諸度外。所以說到最後一句,他為和平、民主、自由、和諧的非洲生死相許,「if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die」,並非假設,而是直面死亡,所以震撼性大得無以復加。