【明報專訊】上星期寫美國學者Jared Diamond的新書Upheaval: How Nations Cope with Crisis and Change(《激盪:國家如何面對危機與轉變》),看看一個國家、一個政府應該如何處理危機。再補充一點Jared Diamond的背景:本來研究生理學,後來轉為研究地理,而這新書所談的是歷史和國際關係。2005年,雜誌Foreign Policy和Prospect一起做了一個全球公共知識分子的排名,第一位是Noam Chomsky,緊隨其後是Umberto Eco,Jared Diamond則排第9位。