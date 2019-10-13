周日話題：我們從北愛化學到什麼?

Mike Chinoy很清楚對比兩地民主運動的過程，警察的武力鎮壓，激發（和理非）超過200萬人上街和平示威，其後演變成每次和平示威後警察便以武力清場。元朗黑社會襲擊市民一役後，一些激進示威者開始使用武力回應，武力和組織性的防衛愈來愈激烈。持續近4個月的抗爭裏，香港政府除正式宣布撤回逃犯條例修訂草案和與民間對話外，其他4項要求沒有回應，特別是成立以法官為首的獨立調查委員會，調查警察使用過度暴力；一些法律界人士和其他專業人士提出引伸調查激進的示威者和黑社會，但筆者相信，獨立調查委員會也應調查那些冒認激進示威者的身分，和背後支持的團體。

港進入北愛化問題門檻

今年10月1日國慶，即示威者的「國殤日」，激進示威者特別針對政府建築物、港鐵站、中資和其他表態的商業機構進行經濟破壞（即曰攬炒），香港已經非常失控。早前當特首宣布推行禁蒙面法後，一連數天都有集會遊行抗議，示威者都戴上面具上街反抗政府惡法。接下來連串暴力，特別是警察向市民開槍、勇武示威者的汽油彈等，香港已然進入非常危險的狀態，也進入了北愛化問題的門檻。

（一）歷史因素

北愛問題源自英國11世紀吞併愛爾蘭，歐洲百年戰爭中，新教徒（即基督教）和天主教徒的國家都想奪取愛爾蘭，以求控制大西洋航道，多於宗教利益。英國在光榮革命（Glorious Revolution，1688）後的1689年解放愛爾蘭東北部德里（官方名字為倫敦德里），大英帝國給蘇格蘭人封侯及封地，並管治愛爾蘭東部和東北部，亦即現今北愛的屬土，最後，愛爾蘭於1800年成立並歸入大英帝國的殖民版圖。到1845年因薯仔失收，演變成愛爾蘭歷史上的大饑荒（the Great Famine）。愛爾蘭人本是租地種田，失收後被英國和蘇格蘭的大地主收回田地，導致百萬愛爾蘭人餓死或感染傳染病致死，逾百萬愛爾蘭難民逃到美國和澳洲等地。此一役種下愛爾蘭人對英國人的仇恨和暴戾，並引發愛爾蘭爭取自治（Home Rule）脫離英國。

愛爾蘭從1880年開始爭取自治，於1914年立法（Home Rule Act 1914）；由於第一次世界大戰爆發，自治立法暫停執行，至1916年復活節革命（Easter Rising）， 革命黨遭即時槍決的暴力加強了對天主教教會的支持和愛爾蘭共和軍的聲譽。經歷南北內戰10年，終於在1922年成立愛爾蘭共和國；而北愛6個省份也於同年脫離愛爾蘭，由英國管治。

必須指出，愛爾蘭和英國的經濟都是因為加入歐盟後才得到發展的，特別是英國，加入前被譽為「歐洲的病人」（the sick man of Europe）。香港沒有愛爾蘭人仇恨英國的因素，但過去10年內，部分香港人非常歧視大陸中國人，特別是在光復上水事件上，警方沒有處理歧視者的暴力；政府也沒有處理水貨客對當地居民造成生活和經濟的影響，接下來便出現蝗蟲論和蝗蟲行動。如果事情發生在西方，肯定是國際大新聞，因反歧視是普世價值中的支柱，香港身為國際金融中心，其社會行為要跟隨這個標準；香港的種族平等法，不單沒有保障在香港定居的大陸中國人和旅港的大陸中國人，立法內容也不能保障其他非中國人的族群，因法案豁免範圍太大。聯合國反對任何形式種族歧視委員會從2000年起不斷批評特區政府沒有立法，且在立法後批評沒有保障，因為需要保障的範圍大多豁免在法律以外。

我們應該反省，香港不也經歷了同一樣的社會發展嗎？1960年代的貪污不也影響了你我及其他香港人嗎？是否大陸的中國人沒有獨立思考？為什麼有那麼多中國的人權律師或捍衛人權者被拘留和入獄？我們追求的是一國兩制下的民主，建基於中英聯合聲明和基本法之上，直到2047年；我們要反省香港的歧視問題，特別是種族、傷殘和性別歧視，這對於民主的訴求跟人權、法治和自由有千絲萬縷的關係，反歧視是人權標準的支柱。以社會多元文化和多元主義為目標，要尊重每個人的言論自由。在一個分裂的社會，我們更要容許多種不同的聲音，不然的話，我們社會上的普世價值觀便會自動破產！

to agree the disagree

在北愛生活，我學會了同意不同的意見（to agree the disagree）， 也學會先尊重別人權利才行使自己的權利。我們對於人權，有很多誤解；人權是保護傘，保護因政府政策和法律不符合國際人權標準或現時的人權法下的情况。對於社會上出現人權衝突，例如有人組織示威，另一方也可組織反抗議示威，警察的角色是防止雙方衝突。言論自由權不是絕對的人權，就如一支矛去攻擊其他人的言論自由，這正是現時香港社會面臨最大的挑戰，究竟有沒有其他方法令雙方都能下台階，解決目前失控的情况？

（二）經濟和社會因素

去年參加很多紀念北愛民權運動50周年的講座和活動，了解到當年發生的一切對現今政治、經濟和社會發展的影響。首要指出，現時香港跟北愛民權運動發展的情况相同。北愛民權運動早期觸發點是天主教徒在尋找工作和輪候公共房屋時遭到歧視。1968年8月，北愛民權運動組織發起第一次上街遊行，爭取改善房屋問題，示威者遭到北愛警察非常暴力的對待，傳媒當時大篇幅報道主辦者和其他人被打至頭破血流的暴力鏡頭。

以後幾次遊行集會都成為德里青年人和警察的戰場，在德里大屠殺前（Bloody Sunday）已經有超過一百幾十人死亡。北愛爾蘭自治政府於1971年年底宣布實行「大拘留」（Internment），1972年1月30日民權運動發起反「大拘留」遊行示威，英軍向手無寸鐵的示威者開槍，最後14名示威者死亡，另外14人嚴重受傷，這場大屠殺在全球的電視和報紙被廣泛報道，英國政府要付出嚴重的政治代價，北愛共和軍則招募到更多願以生命作代價的激進支持者，而基督教地下武裝分子也同樣招募了很多年輕人入伍，成為「骯髒的戰爭」（dirty war）的序幕。愛爾蘭共和軍發動連串炸彈和射殺英軍和新教徒的恐怖行動，迫使英國政府解散自治政府，實行英國直接管轄（Direct Rule）。從1966年起直到1998年簽署北愛協議（或稱受難日協議），共有3284人被殺，包括186名兒童，年齡由9歲至14歲。天主教地下武裝組織特別是愛爾蘭共和軍，共殺死829人，基督教地下武裝組織特別是牛斯特志願軍（Ulster Volunteer Force），則共殺了871人，而英軍共殺了203人。

打從英國1972年直接管轄，北愛由一個英國經濟的動力中心（power house）變成英國貧窮指數最高的地區；時至今日，北愛仍是英國貧窮率最高的地區，兒童貧窮問題嚴重。某些低下階層地區過半以上沒有就業；按現時失業的定義是指合資格領取國家失業保障金人士，最多可領6個月，由於大部分是結構性失業，所以不能領取失業救濟。

2007年牛斯特大學曾就動亂對經濟影響發表研究指出，估計到2016年，每年15億英鎊的政府開支須因而額外支付8.33億英鎊，單是警察和司法部門每年開支便分別為3.12億和5.5億。北愛2011年普查，總人口超過180萬，現時勞動人口有超過六成半在公共部門或志願機構工作，另外三成半任職私營企業，包括農業及漁業有關的食品加工。如果將這些公共支出除以總人口，人均約1300英鎊。

（三）總結

反修例運動由一個單一問題慢慢轉化，經歷了最高200萬老中青三代一同爭取民主選舉特首的非暴力示威，過程中也出現了激進的勇武人士，從保護示威者以至使用武力，攻擊警察和進行經濟破壞，持續超過3個月，已經成為國際焦點，對特區和中國政府有一定程度壓力，特別是香港作為一個國際金融中心和城市。決定香港是否進一步北愛化，似乎只待一個關鍵時刻，正如發生在德里的大屠殺。現時中國政府表明不會使用解放軍；如果解放軍出現，這個臨界點亦將會出現，即會出現另一場流血清場的大控訴。過程中的量變和質變，會迫使更多年輕和勇武人士往地下活動，組織地下武裝，這不是你和我想見到的事情，因為從北愛的經驗，這個政治和經濟代價實在太大。

不單經濟和社會民生的代價，也有死傷人數和受害者及其家屬的訴求和有關賠償等問題，更會形成其他社會問題，例如自殺、精神病、貧窮、難以吸引外資等；加上對大陸中國人的仇恨和歧視，也許會出現中國人打中國人的局面，這個烙印永不消滅！

回歸後大多聚焦爭取民主化，我們也不着意去了解回歸後的警隊和編制，特別在執行公安法的警權問題。筆者當年在艇戶事件中有爭取修例的經驗，後來在北愛又發現，香港的修例其實也改變了英國的公安法。香港1982年的修例，使英國政府將大部分條款，寫在1986公安法上，即英國也進一步收緊了對遊行和集會的限制，取消了普通法的遊行集會自由，30人以上的遊行和集會須知會當地警署。香港回歸後由於梁國雄案也相對地將公安法的人數上限提高。當北愛自治政府於2007年組成新政府後，民主保皇黨（Democratic Unionist Party）和政治死敵新芬黨成為北愛兩個最大黨派，一個代表基督教，一個代表天主教，當年也修訂公安法，其建議上限人數跟香港公安條例一樣！

獨立委員會改革重組北愛警隊

北愛民權運動發展中，警察暴力和權力是其中一個主要因素，北愛和平方案的討論歷時兩年多，最後簽署貝爾法斯特條約，成立了一個國際獨立委員會，就北愛警隊進行了一系列改革，包括重整警隊結構、警察成員的組合，由招募、培訓、警隊文化和精神，以至警隊的徽章，並於1999年9月9日出版報告書。報告書最大爭議是須按天主教徒與基督教徒五十、五十比例招募新警察。由於天主教徒在就業上受到歧視，英政府首先在1986年在國會通過公平就業法，目的是要平等招募那些在學業和經驗都符合要求下的申請人，進行面試及各式測試。其後1996年再度修改公平就業法加強保障，包括强制僱主從250人以上的企業，到10人或以上的企業，每年向北愛平等委員會提交僱用人員的組成部分，如果天主教和基督教的比例不合，委員會可以據法例向僱主提出如何改善招募天主教教徒，並訂下每年的招募天主教僱用人員的目標。

末代港督彭定康當年返回英國後，擔任主持國際獨立委員會的主席，由於肥彭是北愛第一個天主教大臣，深受天主教徒信任。上述五十、五十的招募方式是據平等就業法的基礎進行，每次招募先以符合要求並通過考核的天主教申請者為基數，再決定基督教徒的招募名額。由於基督教徒申請者一般比天主教徒高幾倍，所以他們極力反對五十、五十的招募計劃。第一次新招募計劃開始的2000年只有8%警察是天主教背景，2014年提升至28%。招募是第一步，最大的挑戰是如何維持和晉升的機會，使天主教徒警察有更好的機會提升到高級的指揮官。

北愛的公平就業法是現時全球最高的標準；改革警隊方面，北愛警察也是全球受最多監督的警察機構，有一個警務委員會和一個有相當大權力的獨立監警會（Office of Police Ombudsman），並於國際人權標準下執行警隊的功能和工作上，每年由北愛警務委員會委任的人權專家，提交有關警隊工作及人權在警隊內執行情况的報告，並調查一些特別罪行，例如種族仇恨罪和種族仇恨言論和演說、婦女暴力和強姦罪行等。

代價沉重 攬炒無用

最後，我們要認真考慮，「攬炒」是否會解決一切問題？是否有其他的方法？北愛的經驗是：不單沒有解決問題，整個社會將會付出很沉重的政治、經濟和社會代價！

文//余仲賢

編輯//曾祥泰

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao