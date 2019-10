安徒行傳：緊急法的要害是殖民統治

【明報專訊】政府終於引用《緊急情况規例條例》(簡稱《緊急法》)推出《禁蒙面法》,意圖「止暴制亂」。不少評論都指出,這部 《緊急法》是1922年一部由港英政府制訂、適用於殖民時期香港的法律,當時的目的是鎮壓海員罷工。不過,參考香港政治學研究鼻祖Norman Miners寫於1996年的一篇經典文章The Use and Abuse of Emergency Powers by the Hong Kong Government,綜觀香港的殖民歷史,我們會知道其實自開埠之初,殖民政府早已依賴同等性質的緊急權力,以維繫它對香港的管治。1922推出的這部《緊急法》其實只是把早期各種曾運用的緊急權力集其大成而已。