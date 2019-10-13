安徒行傳：緊急法的要害是殖民統治

事實上，當1841年英國人佔據香港島的時候，並沒有能力在這個小島建立法治體系。1844年第二任港督戴維思（Davis）剛上任，立法局（時稱定例局）立即通過一條法案，授權港督會同行政局在緊急情况下在香港島實施戒嚴（亦即軍法統治）。然而，當英國殖民地部收到法案之後，認為不應把一般法律程序任意擱置，此案賦予港督過大權力，亦違反英國憲法，於是拒絕了戒嚴令的申請。

緊急法是開埠80年緊急權力的整合

到了1856年第二次鴉片戰爭爆發，香港亦發生了針對洋人的「毒麵包案」，但港英政府沒有再訴諸戒嚴令，而是在立法局通過一條《維持治安條例》，給予「巡守人員」（不一定是警員，也包括英國士兵、海員及其伙伴）幾近無限的權力，擊殺可疑的華人。英國殖民地部雖然在事後同意事態緊急，不予追究，但卻要求港府以後要事先得到英國政府同意才能繼續執行有關權力，並認為如果施行後仍未能恢復治安，則港府應宣布實行戒嚴。這樣做是為免這樣一條法例成為恒常法律的一部分，破壞殖民地整體的法治。可見當時宗主國對派駐殖民地的官員肆意濫權充滿警覺。

及至1884年中法戰爭期間，港督寶雲（Bowen）制定新的《維持治安條例》，以便拘捕任何被懷疑帶有武器的華人，並禁止私自張貼中文標語等。在法例6個月屆滿期後，寶雲要求殖民地部同意把條例變成恒常法律。當時的殖民地部再沒有提出反對，並認為這是基於殖民地有需要以不同的原則來應付當地狀况。

例如，當時英國的《暴動法》規定太平紳士可以在現場命令群眾集會解散，參與者可以在一小時內散去，但按香港的《維持治安條例》，群眾要即時散去，否則可被拘捕。而如果有人因此受傷、致殘、被殺，執行者並無罪責。1911年在辛亥革命期間，港督盧吉更在《維持治安條例》下增加笞刑的罰則。

1914年歐戰爆發，港督透過行使「樞密院令」（1896）使自己擁有大量非常權力，包括充公財產、徵召人員、控制物價等。在戰後，港英政府並沒有放棄這等權力。1922年所頒布的《緊急法》，其實只是上述歷代港督所擁有的「緊急權力」作一個集中的整理。

英緊急法須宣布緊急狀態及國會通過

事實上，在歐戰結束之後，英國回復法治秩序，但在1920年也制訂了《緊急權力法》，規定英國政府可以用公布規例的方式，在「緊急情况」出現時維持治安。不過，英國的《緊急權力法》亦同時規定，此等權力只能在政府宣布了為期不超過一個月的「緊急狀態」下才能實施，而在此「緊急狀態」宣布之後，5日內必須召開國會審議，而除非7日內兩院通過，否則法例無效。

可是，殖民地香港所實行的《緊急法》則毋須事先宣布香港進入「緊急狀態」，也沒有規定立法局要開會通過條例。（直至1937年才另有規定在「下一次」立法局會議上審議並通過條例，不過仍然沒有規定限期。）

1922年香港《緊急法》呈上英國殖民地部（當時由邱吉爾主管），曾經被官員質疑給予港督過大的權力，要求日後按此法所頒的條例，要事先徵得內政部同意；但最終這要求只變成一項提議，往後也從未被港英政府遵守。

二戰爆發，港督又按樞密院令擴大了不少非常權力。但在戰後，大部分這些「緊急權力」沒有隨戰爭結束而廢除。1962年，一名殖民地部官員曾經寫道：香港是除新加坡之外的地方，給予政府如斯大的（緊急）權力，但毋須在事先宣布緊急狀態。

法治在英殖民地只是例外而非常態

事實上，一般性地去討論政府在非常時期是否應該運用非常手段去處理，往往都流於理論空談。但從歷史角度我們可以知道，英國乃是一法治之國，但法治在英帝國管治的殖民地上，往往只是例外而非常態。為了維持帝國的利益，及對殖民地土著的管治，英國在他擁有的殖民地上實施軍法統治，宣布戒嚴令的情况實在是屢見不鮮。由愛爾蘭，到南非、印度、馬來亞、巴勒斯坦和香港，殖民主義者並不會制止自己放下「法治」，依靠暴力的欲望，目的不外是維持帝國領土的統一和完整。

只是，英帝國的文化既愛法律，亦愛權力，於是由19世紀開始，赤裸裸地廢止法治而換上軍法管治並不體面，亦不有效，取而代之的是另一途徑，即以「緊急權力」來重新包裝暴力，這些「緊急權力」源出自各種形式的「緊急條例」，用行政理性的語言把暴力部門化、技術化，其功能就是去為殖民統治找尋表面的正當性。

透過把社會不安定性為法律問題，迴避了殖民主義的政治問題。它給予理由，讓殖民權力的擁有者打壓反抗殖民統治的人，把那些土著污名為危害公共秩序的「罪犯」，挑動人們對土著反叛的恐懼，把反抗的行動描黑為「野蠻」、「不負責任」、土著們還沒有能力「自治」（self-government）的證據。土著反抗往往訴諸民族主義，而殖民者則不斷去描黑這些民族主義為法西斯主義，及後在冷戰時期則指摘為共產主義。透過一套「緊急情况需要緊急權力」的修辭，殖民統治所訴諸的「文明使命」給改寫為「訓育土著們接受法治」。

緊急權力沒有制衡 臨時變永久

這些不用宣布「緊急狀態」的「緊急權力」亦因此沒有時效上的限制，無始亦無終，甚至變成殖民地上法律秩序（常用或備用）的一部分。在「宗主國」（或所謂正常的法治國家）按「國家理由」而訂定的「緊急權力」是（或理應是）受到充分制衡的，但在殖民地，「緊急權力」卻是服膺於殖民統治的需要，並沒有有效的制衡，亦往往由臨時而慢慢變成永久。

香港的軍法統治及緊急權力如何被運用的百年殖民史，讓我們了解香港法治的雙面性質，以及宗主國與殖民地在地統治之間所產生的張力。審視這段歷史讓我們看見，殖民權力如何由一種應付臨時情况的權力，變成當權者擁有的「恒久卻例外」的權力，也讓我們看見，任意濫用的「緊急權力」是如何包裝在法治的外衣底下，以法律的形式給凝固起來。1922年所出現的「緊急情况規例條例」就是香港殖民情况的產物，「背離」了宗主國在1920年所立的《緊急權力法》（雖然兩者都是面對第一次大戰結束，需要回歸法治的背景），但亦活靈活現地刻鑄並見證着那種（常態—例外）殖民關係。

這條為殖民者服務快近一百年的法例，如今又再復活，深刻地說明了香港自始至終都是一塊殖民地。更要命的是，新的宗主國所言的「法治」，更非要去制衡地方官員，反而是嫌其不夠專橫，不夠猛暴。所以，「緊急法」的要害，不在其禁止市民蒙面，而是這由舊變新，縈繞不散的殖民統治。

文//安徒

編輯//馮少榮

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