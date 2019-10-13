周日話題：立場也是市場 愛錢定愛自由？

雖然不知道還可以惡多久，但目前人民幣仍然很惡。如果是資本主義邏輯，要maximize profit，許多人認為只能向人民幣下跪。遊戲界也不是第一次「遷就」中共市場，3年前格鬥遊戲龍頭Capcom就在「街頭霸王五」當中刪減了台灣與香港旗幟，台灣選手GamerBee投訴，但國際迴響不大，不了了之。如今Mark Kern也公開中國近年如何用無限金錢影響電競發展，情况照他所言，就是「像電影業一樣糟」。暴雪事件的反應如此不同，當然與香港的反抗運動有關。經過4個多月的發酵，多得政府的鐵碗壓迫，現在香港已成為抵抗暴政、爭取自由的符號；抵制Blitzchung，原來已經不是抵制香港人，而是得罪了整個相信言論自由的跨國共同體。這個共同體不以地域為限，是以生而為人的道德價值來凝聚。700萬vs14億，看來很絕望，所以有時候很難怪不少香港藝人舔共舔得舌頭起繭；但如果是全球人口當中相信自由民主vs極權統治呢？局勢立刻截然不同。

中國與世界市場的博弈

是否得罪中共就是嫌錢腥？現在真的不好說。去年台灣低成本製作的遊戲《還願》，就因得罪中國玩家而被下架，成為話題，結果大賣。除了遊戲商暴雪跪低，香港作為出爐照妖鏡，休斯頓火箭總經理莫利一句與香港並肩，中國投資者馬上杯葛；球隊和NBA聯盟現形，說與莫利立場不一。NBA總裁Adam Silver卻選擇不下跪，說平等與言論自由比一切都重要。這個明顯就是中國與世界市場的博弈，Silver的決定，事實上未必一定帶來損失。不要忘記美國體育界早已經歷過這種意識形態消費對壘──美式足球員Colin Kaepernick抗議警察殘殺黑人後，被終止合約，但獲Nike力撐。後來有人燒波鞋，Nike股價卻升9%。我不知道這個是否市場轉向，就是原來發覺有些道德價值不能賣；還是這正正是資本主義的韌性，把不同聲音都吸納於市場之內。但我相信，好多外媒力指NBA的言論自由不能妥協、有球迷發起眾籌在本月23日NBA開季時派發Stand With Hong Kong黑衫（兩天就達標），都是出於前者的公義召喚。市民不是既得利益者，當然不會噤聲；大財團有利益考慮，但今時今日，立場也可以是市場。Nike就是好例子。

禁忌愈多愈脆弱

習近平說中國地位無人能撼動，但現實剛好相反。中共愈惡，禁忌愈多，它就愈脆弱，你就愈容易傷害它。看里昂球迷，因不滿法甲聯賽為中國市場調整比賽時間，在觀眾席上排出巨型的西藏「雪山獅子旗」，拉起「Free Tibet」橫額；有日本漫畫為阻止中國非法上載，在畫內寫上「香港加油」、「天安門64」。自由、人權、法治、同性權益、習近平似Winnie The Pooh，都不能說，死穴如天上繁星，要傷害它感情，如按掣般容易，難怪成為「衰仔樂園」諷刺對象。該集名為「Band In China」，與ban同音，根本就預料到會在中國被下架禁播。製作人帕克及斯通有種，「道歉」信中再踩多腳，說「歡迎中國式審查，自己與NBA一樣愛錢多於自由」，還祝中國今季高粱收割大豐收。高粱sorghum與器官organ發音相近，果然鬼才。

世界vs中共，都在流行文化裏面發生了。這條戰線值得大家多咀嚼，去想像新的國際作戰策略，說不定好過求Donald Trump、求BNO入英籍。人類學家Appadurai的說法，就是全球文化流動之中，有5種「景勢」，其中一種叫「ideoscape」，就是意識形態的流動。我們消費hip hop、NBA、online game等等的文化產品時，連同意識形態也同時滲透過來。只要中共統治下繼續把持自己畸形的價值觀，自由、平等、人權這樣的普世信念必然會隨文化產品流動，早晚會帶來衝突。除非中共與世界割席，鎖國睇CBA聽大陸撐警hip pop吧。這些早已植根的意識形態分歧，只要遊戲界有一個Blitzchung、籃球界有一個莫利、波鞋界有一個撐香港設計、動畫界有一齣South Park，就能帶動整副骨牌。就算數天內，Vans跪低，暴雪跪低，但原來，跪不跪都不是最重要，因為香港已成為國際人道矛盾的顯影劑。中共想藉着財力，連國際間的言論自由也去管，必遭反噬。要記着，所有運動最終應該都指向更大的社會公義。香港議題，就是中共用「惡」去管治的問題；我們愈能呈現中共的惡，把賺人民幣的代價實體化，它就愈多敵人。世界性的黃店支持、紅店抵制行動，經已展開。現在我就剷走電腦內的暴雪遊戲，參與國際制裁。

文//黃津珏

編輯/陳志暘

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