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另一個新版「哲學大排檔」，上周頭炮討論了近日熱話「私了」。私了前提是公權力失能，正義不彰，於是有人自衛，有人懲罰，可是人人有自己的正義，如何得了？因為政見而罷買，因為政見而施暴破壞，孰是孰非，孰優孰劣，孰以致之？而自從7．21元朗白衣人無差別襲擊市民，示威者開始對港鐵含恨，其後暴力破壞愈演愈烈，獨立調查由來至今未見蹤影，政府要「止暴制亂」反而寄望《禁蒙面法》，（有關《緊急法》的前世今生，也是香港的前世今生，推介讀今期安徒），去周的長假周末裏，示威活動更形激烈，港鐵更以有史以來首次全面停駛來應對！放工無車搭市民固然怨忿不平，當中包括對香港交通運輸系統瞭如指掌、也熟知營運條例的熊永達，他不反省是否過分倚賴鐵路，而是提醒大家偏偏今次港鐵忘記了對股東的責任，必須交代。

社會撕裂愈扯愈裂，有人覺得要繼續讓子彈飛才有希望，也有看着如此如彼的失控，設想着一些可能的發展軌道，其中一個近日較多的說法是北愛化。居住北愛三十年、自言因而學懂to agree the disagree的前平機會委員余仲賢十分認同，他又提醒道，人權不是一支攻擊他人言論自由的矛，而是一個保護傘。沈旭暉則訪問了一名尼日利亞官員，且遠且近的參照；情緒不好的日子，繼續有馬傑偉老師的陪伴。

回說改版，總之精彩，新版稍後陸續有來。

編者話//黎佩芬

圖//黃宇軒

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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