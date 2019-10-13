基於政見的「懲罰」，難以承受

上周日我負責帶隊去港島，直播灣仔一帶示威遊行情况。

背包放了2支水、3個麵包、一個眼罩、還有公司的反光背心，頭盔及豬嘴，算是「基本gear」，應該足以應付12小時的採訪工作。我還穿了一件破舊白Tee，即使沾了警方的藍色水，也可隨時扔掉。我做公共事務節目出身，不像港聞記者經常去前線採訪，所以很珍惜到前線的機會。

現場直播畫面主要靠攝影師及攝影助理捕捉，再透過網絡傳送回公司，廠的同事則負責挑選把哪個鏡頭直播出去。我主要負責協調，既向廠的同事匯報現場所見，又或看看廠有沒有什麼指示，再與攝影師溝通。

出事當天（上周日）下午開始下起雨來，我想起8‧18的流水式集會，有參與的人肯定難忘至極。撐傘採訪十分麻煩，唯有穿上便利雨衣。約5時，金鐘太古廣場外射催淚彈驅散示威者，我來不及戴保護罩，吸了一點催淚氣體，走到一旁休息一下，攝影師及助理上前繼續拍攝，我和他們分開了一陣子。

後來他們已跑到合和中心，當時不少示威者已經沿皇后大道東走，我們則一起由灣仔公園走下去軒尼詩道。熟悉的畫面，一邊有防暴警察，一邊有大批示威者，我們則夾在中間。金鐘方向的防暴正在推進，我一轉向灣仔方向，電光火石間感到一股灼熱，還有一陣燒膠味，原來雨衣的左側冒火，後來才知道是燃燒彈濺出來的火種。

事後很多人說我反應快，但我當時確實來不及反應，我拋開了拿着的豬嘴，只知要盡快撲熄火種，用手拍了幾下，記得早前消防介紹過滅火方法，但電光火石間完全不會想起……很快有一群人跑來替我撲熄火種。

二級燒傷 再食催淚彈

那裏猶如戰場，雙方對峙，火頭處處，我跑入一條後巷暫避，剛巧有一男一女經過，說我中了「火魔法」……他們說皮膚燒傷得頗嚴重，仍有殘留的雨衣膠，替我用生理鹽水冲洗傷口，我請他們為我叫救護車，但他們說兵荒馬亂，救護車要等很久。最近的醫院是律敦治，但我想我沒能力走過去。

此時天樂里有一群first aid走過，他們立刻過來幫我，他們說我「二級」燒傷，我對級數沒有概念，只想盡快去醫院。他們當中有人說要用冰袋降溫，有人說要用水冲洗，結果還是決定用水。此時，防暴警察居然在天樂里放催淚彈，跌落在我們數十步距離的位置。

沒有誇張，如災難現場般，first aid朋友拉着我跑，跑進已落鐵閘的鵝頸街市，旁邊的女子因催淚煙不適而要冲眼，我躺在地上，他們替我倒水降溫。不久我被送上救護車，便跟這班朋友告別了，一上車我問救護員會否毁容？他們安撫說暫時表面看沒有，叫我安心一點。

幸好律敦治醫院在不遠處，很快獲安排接受治理，醫生說左耳及左邊臉部皮膚二級燒傷，還好未傷及神經和器官，只要好好護理傷口，避免感染，是可以復元的。他們知道我是記者不幸受傷，又說了幾句打氣說話，着我不用擔心。

心裏最擔心的是如何向家人交代，那天只拋下一句「出去做嘢」便出門了，阿媽應該沒想過我去的是個戰場，如果看新聞才知兒子出事，會是怎樣感受？一定要把傷勢減到最低、又把自己的名字封鎖！新聞組沒有提及我的名字，卻沒想到事發經過已被部分傳媒記錄低，並迅速在網上傳播，就連「大台」都有報道……

自從印尼記者採訪時中彈致盲後，不少記者對前線採訪確實有不少心理壓力，今次不幸「中火」，慶幸火種沒有散落在頭上，沒有傷及器官，也慶幸當時旁邊有很多人跑過來幫我，有人記錄過程，雖然至今我都不敢重看……

做錯什麼 要承受「切膚之痛」

事後看到網上留言，有人說「黑記抵死」、「偏幫示威者」，心裏不禁想，到底我做錯了什麼，值得承受這個「切膚之痛」？我都不過是個記者，跑在現場，鏡頭對着哪一方，拍到什麼，我也沒有得益。難道個別記者中彈的話是「抵死」，個別記者中彈則屬不幸？這種基於政見去界定的「懲罰」，實在難以承受……

躺在病牀時，被燙傷的嘴部，仍然感受到催淚彈殘餘的刺痛，不禁想起過去幾個月，在直播中看到的一些被捕人士，我問醫生，如果在一個流血的傷口上噴胡椒噴霧，會是什麼感覺，他們的表情讓我明白，那會是一種怎樣的痛楚……我想起「爆牙仔」、「岳義士」、「健仔」、「爆眼女」……還有好多好多面孔，縱使素未謀面，但又彷彿感受到他們的痛。

我所受的傷，當然難以與他們相提並論。目前留醫一個星期了，左臉及左耳燒傷部分，每天仍要洗傷口，是我最想逃避的時候……希望這件事能讓各方有個反思的機會。最近看到有人教「中火」後的應變方法，希望還要上前線的行家，一定要好好注意安全，當然別再穿那種可怕雨衣。看到有人取笑我當天「短褲上陣」，不說以為我去沙灘玩，坦白說，我也沒想過，香港記者也有成為「戰地記者」的一天。

P.S.我想答謝當天為我急救的幾個first aid朋友，陪我度過了無助的15分鐘。

文//阿仁

編輯//蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao