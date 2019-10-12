郵政變革：郵資標籤機提升效率

1. 郵資標籤售賣機 省時好幫手

計算郵費及拼湊相應郵費的郵票，是寄信最麻煩的事。去年12月開始，在尖沙嘴郵政局、中環郵政總局及元朗郵政局試行的自助郵資標籤售賣機就成為好幫手。此機器提供多達9種預設面額的黏貼郵資標籤，並可讓市民按目的地、信件樣式及重量，查詢及購買所需郵資標籤。再者，郵資標籤面額的種類比舊郵票售賣機多，減省拼湊不同面額郵票的時間，提升郵寄效率。香港郵政目標是明年年初取代現時的電子郵票售賣機。

2. 智郵站 部分24小時可取件

面對網購潮流，香港郵政在2016年推出自取包裹智能櫃服務，讓市民自行選擇取件時間，亦可以加快派遞效率，免除郵差派件「摸門釘」的麻煩，市民也不用受限於郵政局營業時間內取件。智能櫃命名為「智郵站」，現時合共有21個，主要設置在郵政局、公共體育館或政府合署內，部分為24小時開放。市民只需在「投寄易」網上平台申請一個領取郵件編號（MCN），便可以選擇在指定「智郵站」或郵政局領取郵件，此項服務並不需額外收費。未來將會增加更多地點及加長開放時間至24小時。同時，香港郵政也與網購平台洽談加入其取貨點網絡至「智郵站」，方便更多市民。