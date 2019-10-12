郵差派信走「終身路線」

電子化洪流下，書信不再是大眾常用的通訊方式，實體信件數量大幅下降。不過與此同時，網購發展蓬勃，令郵寄包裹數量大增。跟10多年前比較，今天，香港郵政每日平均處理的郵件仍是300多萬件，數字只有些微下降。而派送這300多萬郵件的重任，當然還是靠郵差。記者上月跟一對南丫島郵差師徒工作半天，了解一下，在高速發展的社會，郵差工作如何堅持不變。

熟習社區門牌 認街坊容貌

當人人都在說multi-tasking，不少公司都會按需要不時調動員工崗位，但香港郵政卻是反潮流而行，採取近乎「終身制」的工作安排，郵差入職時自行選擇的派信路線，除非有特殊原因，將固定不變，直至離職那天。一般來說，郵差入職時先由香港郵政分配派信路線，若有某路線的郵差退休，新郵差可依個人喜好而決定是否報名替補那個空缺。替補成功的話，就是「終身制」的開始，他們的職業生涯就是那麼的一條路。香港郵政官方回覆無從考究從何時開始這個制度，只是它能令郵差更熟悉負責的社區，有記得街坊的樣貌、即使寫錯地址也能送到對的人手上等優點，因而沿用至今。

先行孖咇 跟師父學最有效率路線

新入職的郵差於正式工作前要上課學習派遞知識，而正式開展外勤工作時，會先跟隨當區的郵差學師，孖咇出更一段時間，熟悉地理環境，並學習最有效率的派信路線，熟習後才單人匹馬上陣。市區的街道名及門牌相對清晰，但離島的地理環境比較雜亂，師徒制助徒弟更易上手，免走冤枉路。「很多離島的牌號（即門牌）在電子地圖未必有顯示，寮屋沒有牌號但有信箱，這些都要親身走過才知道。」在南丫島負責派遞的郵差新丁張敬安（安仔）說。安仔的師父是在南丫島當郵差超過20年的陳家俊（家俊），家俊自製寫了門牌號碼的地圖給徒弟，他說：「這裏不是記街名，是記路線，因為牌號（即門牌）未必跟次序，我們是看（實際）街道而決定次序。」看着兩人在街道左穿右插派信，家俊間中會指點安仔轉左轉右，這就是電子地圖無法給予的教導。安仔家住黃大仙，負責的「替假」路線都在離島地區，包括南丫島、坪洲及長洲，他坦言起初不適應：「一開始不習慣，有些唐樓寫1F，其實是2樓A。而且村屋未必戶戶有信箱，每個信箱樣貌都不同，位置又不同，有些放前門，有些在後門，這些都要學。」

揹10多公斤郵袋 上山落斜日走14公里

在南丫島派遞郵件，跟遠足沒有兩樣，每日走14公里，上斜路、走山路，烈日當空的日子，不消15分鐘便汗流浹背。訪問當天氣溫是36℃，安仔和家俊走了一會兒，制服已濕透了。家俊笑稱：「這份工作就是日曬雨淋，但我常跟徒弟說，『人濕唔緊要，信唔好濕』，曬太陽好過落雨。」家俊在南丫島長大，南丫島郵差是他的首份正職，扎根在此小島30多年間，有超過三分二的時間都在派信。工作路線十年如一日，又要攀山涉水，但偶然也會遇到一些「小確幸」，例如曾經有小狗天天跟他去派信，又有客家婆冲鹹茶讓他解渴。因此，他從不覺得當郵差乏味，甚至愈來愈得心應手：「我喜歡幫到人的感覺，有時居民收到信說句多謝，我都很高興。」

在相對「不變」的工作環境中，家俊和安仔卻從派出的信件，感受到時間流逝，例如派發電費單就知道是月尾，派選舉郵件就想到要投票。家俊1996年入行，23個寒暑旁觀着時代變化：「初入行時常常派訂閱雜誌，又多廣告郵件，現在少了雜誌，小郵包卻多了。」問到最近特別深刻的回憶，家俊和安仔異口同聲說：「派4000元時街坊就笑得最開心了！」

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

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