地膽帶路鑽曼谷 湄南河西「異域」 遊花園歎泰葡美食

【地膽滋味行：曼谷篇（四之一）】

廿多年前來曼谷旅遊，一般只會在市中心遊覽，往西面走最遠也只到皇宮，很少會走去湄南河西岸。但隨着曼谷的急促發展，以及成為世界最多旅客到訪的城市之一，其旅遊版圖不斷擴大。其中，自2012年以貨倉改建的湄南河畔首個大型市集Asiatique開幕，到去年底才在使館區對岸隆重開幕的夢幻型酒店商場名牌總匯地標「暹羅天地」（Iconsiam），一切都在告訴你，曼谷近幾年的發展焦點都在這條河上。

當Ayutthaya（大城）在14至18世紀定為暹羅（泰國舊稱）首都時，現今曼谷一段湄南河已經是重要的貨運港口。暹緬戰爭之後，1768年鄭信稱帝並建都於湄南河西岸的Thonburi（吞武里），並下令翻新當地一座佛寺，並改名成Wat Arun，即黎明寺（又稱鄭王廟），因為當鄭信王抵達Thonburi的時候正值黎明時分。黎明寺經過3年翻新，於2017年底重開，也剛好慶祝鄭信王在Thonburi建都250周年。

葡人落地生根200多年

在黎明寺南面，有個叫Kudeejeen的泰葡社區。泰國是東南亞唯一未曾被殖民統治過的國家，何來有個泰葡區？凱兒一邊帶路、一邊講解：「200多年前，來暹羅通商的除了中國人，還有航海技術當時較先進的葡萄牙人，他們有些人在此定居下來，並開枝散葉，現在的Kudeejeen，約85%居民是天主教徒，當中很多帶有葡人血統。

Kudeejeen碼頭後方是間有200多年歷史的天主堂Santa Cruz Church，旁邊小巷有間不起眼的小木屋，住了一位外嫁入來Kudeejeen區的泰國婦人，雖沒有葡國血統，卻煮得一手滋味泰葡餐，包括不少巧手宮廷小食！人稱P.Tang媽媽告訴我們，房子的客廳逢周末或假日會變身私房小廚Baan SaKul thong，歡迎外來人walk-in幫襯，若是閒日想來幫襯，又或想吃得豐富一點，就必須預約了。

當日P.Tang媽媽煮了幾道泰葡家常菜，全部都似曾相識卻又有點不同。濃湯伴米線，湯底驟看似街邊檔的咖喱湯，卻是甜甜的帶點番茄味，湯裏還有豬肝碎粒；配上薯仔番茄甜醬油的燜豬肉，豬肉腍滑無比；另一個豬肉菜式，把切粒的肥肉捲起在瘦肉裏，煮熟切片再燜……全部都是不起眼的工夫，難怪如此味美。相對來說，那幾道宮廷小食，盡見P.Tang媽媽的功架，特別是那個半邊無核甜柑伴腰果，賣相搶眼之餘，那混合蝦米和糖煮過的腰果碎，配一片芫荽一條椒絲，充分表現了泰菜的美味哲學。再看花形的迷你蒸粉粿，你便會明白為何電視台都會來採訪。

即使是閒日，Kudeejeen也有不少人流。Baan Kudichin Museum是年輕人必到的打卡點，它既是博物館又是咖啡茶座，中庭有個漂亮的露天花園，樓上的博物館有圖片展覽和文字介紹這個葡國小社區，以及葡國人在暹羅的歷史，房間還保留原有的佈置，家居及文儀用品都展覽了出來。據凱兒說，這家房子是屬於泰籍葡人後裔的，不過，就如很多曼谷較富有的家族，年輕人出國留學後索性定居他鄉，住在對面同樣是泰葡後裔的親戚，不忍見這樣好的房子凋零，於是得業主同意將之改建為免費的民間博物館，令Kudeejeen歷史好好保存下來。

百年木屋 見證顯赫家族史

另一位有心保留Kudeejeen歷史的，是一位守於有120 年歷史的單楝木屋的一位老婦B.Dang。她亡夫的祖父曾是皇帝信將，那個時候多數人的房子都是草棚蓋頂，而擁有這樣一座實木入榫建造的房子，樑上更有福建師傅的雕花，又有意大利運來的牆紙和玻璃窗，可見他們的家族地位顯赫。這位一臉福相的老太太，娓娓向我們細數家中寶物和牆上子彈孔的故事，以及一些泰國習俗，還有二次大戰後的生活點滴，希望藉自己的「口述歷史」，把這個社區的故事流傳下去。由於房子仍是老婦日常起居之所，暫不公開予人參觀，若遊客有心了解或探訪，必須跟她預約及安排翻譯，由她親自接待或導賞。

■Baan SaKul thong私房菜

fb：http://bit.ly/2kqcyoK

價錢：輕量泰葡套餐250THB（約64港元），王室點心+泰葡全餐每位750THB（約193港元）

開放時間：星期六日早上10:30至下午5:30（平日、特別餐單和烹飪班需3天前預約）

■Baan Kudichin Museum

fb：http://www.facebook.com/baankudichinmuseum

入場：免費

開放時間：星期二至日早上9:30至下午6:00（星期一休館）

熱辣辣古早雞蛋糕

Kudeejeen，未必每個曼谷人都曾到訪，但這個泰葡社區有一樣東面，在曼谷幾乎無人不曉，那就是Kudeejeen雞蛋糕。這種鋪滿砂糖，以乾果點綴、掌心大小、輕盈而外脆內軟的雞蛋糕，Kedeejeen區內幾間家庭式經營的蛋糕廠都有生產，賣遍曼谷街頭巷尾，至於誰是雞蛋糕的始創人就眾說紛紜。凱兒帶我們去探訪的Kanoom Farung Lan Mea Poa蛋糕廠，是她個人認為最可口、做法最傳統的一家，仍然以石烤爐和熱炭每天新鮮即做即賣，不少曼谷咖啡店也來這裏取貨。

雞蛋製甜點 多得葡日混血兒？

凱兒補充，雞蛋糕其實是從葡國人的食譜裏變化出來，泰國傳統甜點根本沒有雞蛋的。今天，在泰式甜點裏找到雞蛋作材料，背後全因一位傳奇人物——葡日混血兒Maria Guyomar de Pinha。在Baan Kudichin Museum的資料都有記載，Maria於1692年嫁給一位當時正在侍奉King Narai的希臘籍內政事務大臣Phaulkon，那時暹羅首都還在Ayutthaya。後來Phaulkon因欺君罪而被處決，擁有一手好廚藝的Maria獲特赦後，被派到宮廷廚房工作，她以葡國做甜品的核心材料——蛋黃和砂糖，混合本地食材，變化出許多新潁又可口的精美甜點，自此流傳幾百年。到今天，許多混入了雞蛋的泰式甜點，都成為傳統節慶的必備食物，而且到處都可以買到。

■Kanoom Farung Lan Mea Poa

地址：103 Soi Kudeejeen, Khwaeng Wat Kanlaya, Khet Thon Buri, Krung Thep Maha Nakhon 10600（生產工場）

開放時間：早上9:00至下午3:00

交通：可從Atsadang Pier乘渡河船到Wat Kanlaya，上岸後步行約3分鐘；或乘的士到Santacruz School，然後步行約2分鐘

●旅遊錦囊

簽證：特區護照入境泰國免簽證

機票：Airasia香港來回曼谷，未連稅及附加費，由858港元起（查詢：www.airasia.com/zh/hk）

酒店：Siam@Siam雙人房間連稅每晚由696港元起（查詢：www.siamatsiam.com）

匯率：100泰銖兌26港元

註：如需當地導遊帶路，可向以下旅遊平台查詢：http://www.facebook.com/jaideetours（中文），www.localalike.com（英文）

協力：泰國政府旅遊局-香港辦事處（http://facebook.com/TAT.HongKong/）

文：基斯

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com

●有片睇

地膽滋味行——曼谷篇：bit.ly/30TkNZp