郵輪宮廷宴 一嘗帝皇滋味

啖啖燕窩吸盡湯汁 學慈禧吃「三不沾」

古今帝皇在餐桌上的喜惡向來令人好奇，星夢郵輪今次邀來北京厲家菜第二代傳人厲曉麟，把其曾祖父厲子嘉（清同治、光緒年間擔任內務府大臣）記錄的皇家膳食菜單帶到郵輪上，讓乘客能一嘗帝皇滋味。

康熙京西稻絕種 八珍飯改用日本米

厲曉麟指曾祖父記錄的宮廷菜，有不少菜式因食材難覓而失傳。現時只會供應「已經掌握透徹，且當代尚具備相近食材的菜式」，來展示厲家菜忠於傳統的精神。以其中一道八珍飯為例，加入鮑魚、海參、魚肚、江瑤柱等海產，而當中所用的米飯背後亦有一個故事。相傳康熙在巡視江南時，把當地的稻米帶回北京，繼而在北京西郊種植，每年只抽取最飽滿的幾株來培育，幾年後種成京西稻。「吃這種米不需要配菜，已經很香口」，但他指出，由於京西稻早已絕種，因此現時的八珍飯會改用日本米入饌。

精緻「手碟」 翡翠豆腐非豆腐

今次首次在海上製作厲家菜，團隊要克服無明火煮食的困難，因此盡量避開爆炒類菜式，以燜、燉方法製作不同佳餚。例如各式精緻前菜（手碟），包括為慈禧太后研製的翡翠豆腐、因形似京劇樂器而得名的鼓板大蝦等，其中翡翠豆腐其實並非豆腐，以青豆蓉製作，入口綿滑，並加入帶子及紅色辣椒油增添口感。而燕窩野意銀絲裏的野意是指野味，這裏用的是野生雉雞肉，配炸粉絲及燕窩，享用之前淋上高湯，炸脆了的粉絲及燕窩吸飽了湯汁，非常鮮味。

剔透葛仙米 煲象拔蚌筍湯

過去厲家菜曾以葛仙米入饌，這種綠色顆粒圓潤、玲瓏剔透、貌似西米的藻體膠質狀物體，據聞營養價值高，今次厲曉麟將其與切片象拔蚌及鮮筍煲成清鮮湯品，是專為今次的期間限定菜單而設計。另外，慈禧太后最愛吃的甜點三不沾也在是次餐單之上，三不沾有不沾筷、不沾盤和不沾牙之義。賣相平平，但入口煙韌。

文：黃怡穎

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com

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郵輪上歎御膳

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