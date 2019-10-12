創科神探：數碼媒體藝術 發展空間大

創科神探知道，光影投射技術大致分為5類，包括全息投影（Holography）、3D投影（3D Projection Mapping）、擴增實境（Augmented Reality）、虛擬實境（Virtual Reality），以及大型光影互動感應裝置，例如屏幕觸感等。相信這些技術是未來多媒體藝術的大勢所趨。不過，由於本地空間有限，軟硬件的發展起步也較慢，比起日本、韓國、法國及內地的多媒體創作團隊，香港在這方面要急起直追，但正因為如此，行業的發展及進步空間相當大。

最近神探發現一間專注研發最新投影技術的本地薑Letlink，他們看準時機，為教育展覽及商場活動等增加科技互動元素，又建立「Touch Moment觸．動」這個品牌；目標為香港的學校、中小企及工商機構，提供一站式及成本較低的光影投射技術及內容設計方案。

香港起步慢 不及法日韓

「這是一個嶄新的多感官互動概念品牌，專為學界及企業策劃、設計及實施各類型智能展示空間。」創辦人Kason Yu指結合高科技光影技術及文化內容，希望與大眾締造出無數難忘的「觸動時刻」。而他們業務主要是透過展示交互技術（Human- Computer Interaction Techniques）呈現沉浸式數碼藝術，用戶通過各類型感應器與光影投射內容進行互動，共同參與展示內容，從而深入體會展方想表達的主題。

其實，Digital Art是什麼也不重要，最重要的是懂得把科技融入日常生活，令生活更添色彩及趣味。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）