吸塵除蟎兼淨化空氣 水濾吸塵機 一機多用

水，一向是既便宜又高效率的過濾媒體，原因是當塵粒、細菌等跟水混和後，便不容易再飄散空氣中。因此，不少品牌都有推出水過濾吸塵機；但由於水的阻力較大，水過濾吸塵機要具備強勁吸力並非易事，因此機價一般都比較貴。自1938年開始推出水過濾吸塵機的美國品牌Rainbow，最近推出的新型號SRX正是以吸力強為賣點，廠方聲稱是歷代型號之中吸力最強。

加強吸力 比上代強30%

水過濾吸塵機要提升吸力，其中一個重點是改善氣流量。SRX的機體因而改用全新設計，配合無碳刷磁驅摩打技術，令機體的氣流量較上一代提升30%。除了提升吸塵和吸塵蟎的能力，當使用空氣淨化模式時，亦由上一代每分鐘過濾70立方呎空氣，提升至每分鐘100立方呎。而機體的吸力強度，則由上一代只有2級選擇增加至4級，當使用最低吸力來淨化空氣時，其耗電量只約為30W，即使每天使用都不怕大量耗電。

打破傳統 組裝更便捷

水過濾吸塵機，一般都是體積大及配件多，不少人會覺得組裝十分複雜。為打破這種觀念，SRX特別加強組裝上的便捷，首先是喉管接駁機身的位置，設有全新的專利磁石連接設計，固定喉管更簡單方便。為了保護機身電子接頭免被撞壞，亦設有自動上升上蓋設計。此外，水箱機身的接位亦重新設計，只要按下安全鎖，上蓋連摩打部分便可向上掀起，方便換水或加水，之後將機頂向下按即可鎖定，整個過程十分簡單。

使用吸塵機最怕是二次污染，而SRX為了紓緩這個問題，除了水過濾系統，亦設有HEPA過濾系統，能阻隔極微細塵蟎，不怕重新在空氣中散播。

跟機8款功能吸頭

配件方面，SRX與同類型產品一樣附有多款不同功能的吸頭，包括除塵刷、布面清潔工具、縫隙清潔工具、寵物毛髮清潔工具等；亦會附送電動地板吸頭，主要用於清潔地氈。除了吸頭夠多，跟機亦會附送不同香味精油，用家可以添加在水箱中，當使用空氣淨化模式時，便可為家居增添香氣。SRX的確售價不低，但它兼具潔淨空氣功能，省下另購空氣清新機的費用之餘也慳地方，值得與否，見仁見智。

■規格

售價：$39,880

查詢：2516 9199

文：勞耀全

編輯：王俊杰

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