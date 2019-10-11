俄羅斯鋼琴×葡萄牙單簧管 得獎雙星奏出多層情感

兩人同是2018年瑞士日內瓦國際音樂大賽的得獎新星。國際音樂大賽似乎是音樂家成名的指標，能夠在知名大賽勝出隨即能登上國際舞台。這個每年在日內瓦舉行的音樂大賽，集合不同樂器的比賽項目，被視為最高水平及最具影響力的比賽之一。比賽完結後更會為得獎者舉辦巡演，今年的亞洲巡演亦揀選了香港一站，帶來兩位新星在港的首次音樂會。

可能你會聽過蕭邦鋼琴大賽，又或是柴可夫斯基國際音樂大賽，而日內瓦國際音樂大賽也絕不遜色。自1939年舉行以來，除了二戰期間停辦外，每年都會舉行國際賽事，更是鮮見的綜合性音樂比賽，不同的樂器演奏，指揮、作曲等。每年比賽項目不同，去年便是鋼琴與單簧管。這次亞洲巡演除了台灣及新加坡外，主辦單位亦邀請香港大學Cultural Management Office合辦音樂會。

日內瓦大賽 音樂大師輩出

歷史悠久的日內瓦國際音樂大賽，多年來孕育不少音樂大師，包括阿嘉莉殊（Martha Argerich）、賀力加（Heinz Holliger）、波里尼（Maurizio Pollini）、蕭提（Georg Solti）及沙赫利亞斯（Christian Zacharias）等。在這個重量級的比賽獲獎，對年輕音樂家來說是重要的肯定。年僅24歲的費南德茲出生於葡萄牙，6歲開始學習單簧管。去年在日內瓦音樂大賽，獲得單簧管第二名。「那是一個非常難忘的經驗，比賽過程無疑很艱辛，經過四輪漫長的比賽，壓力非常大。對於比賽的表現很滿意，很高興能在最後一個回合跟兩位好友及其他音樂人同台演出。」對費南德茲來說，比賽不止為了贏，更有另一層意義。「對我來說，音樂比賽不像體育比賽，目標是要快一點要強勁一點，要打破紀錄；我們要做的就是以最真誠的態度表達自己。我想這也可以把比賽的概念應用到日常生活上，如何以更好的方法表達自己。比賽不是與別人較量，因為藝術不能量化，藝術是關於個人感想，所以沒可能去比較感受與情緒。」

首次來港演出 今晚登場

音樂會分為兩部分，兩位音樂家除帶來單簧管獨奏及鋼琴獨奏作品，更會同台合奏。費南德茲演繹的3首作品，包括韋特文的單簧管獨奏幻想曲，「我認為這是其中一首最出色的單簧管獨奏樂章，當中找到幽默、諷刺、恐懼，充滿色彩和層次。另外一首獨奏樂章就是威多《序奏與輪旋曲，作品72》，這首法國浪漫作品，優雅、熱情而充滿澎湃的情感，是我經常演奏及最喜愛的樂章之一」。除了獨奏外，兩人更會合作：「布拉姆斯F小調單簧管奏鳴曲是難度頗高的一首作品，在我心目中有很特殊的地位，這是高難度作品，既要抒發情感，卻不能過火，當中如何拿揑準確就是技巧所在，而且每次演繹也觸動心靈。我跟Dmitry今年5月曾經合作，他是一名很敏銳、很有創意的音樂人，非常期待這次在香港的重遇，再次在台上合奏。」2018年度日內瓦音樂大賽的鋼琴大獎得主希斯金，是俄羅斯的著名天才鋼琴家，出生於俄羅斯的車里雅賓斯克，4歲入讀車里雅賓斯克音樂學院，6歲便與管弦樂團協奏，2001年前往莫斯科，就讀格涅辛音樂學院，完成鋼琴學業後，於2010年進入莫斯科音樂學院。曾在蕭邦鋼琴大賽與布梭尼等大賽獲獎。今年初又在柴可夫斯基國際音樂大賽中奪得亞軍。這次在音樂會將會演繹蕭邦的《降A大調波蘭舞曲》、《B大調夜曲》及李斯特的《梅菲斯特圓舞曲》。

■日內瓦新星

日期：10月11日（今日）

時間：晚上8:00

地點：香港大學百周年校園李兆基會議中心大會堂

票價：$100（香港大學學生優惠：$50）

節目查詢：3917 8165

網址：www.art-mate.net/doc/54840

文：林喜兒

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com