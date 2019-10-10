健康性感月曆為動物發聲 工程女將 不讓鬚眉

1. 你會怎樣形容自己?

我是一個很勤力和很有目標的人。定下目標後，會努力向着它進發。熱愛工作也熱愛生活，希望能給身邊人帶來正面影響。

2. 大學為何會選修土木工程?

因為土木工程是一個着重problem solving，需要專業分析能力的科目，對我來說很有挑戰性。

3. 在工地現場，主要負責什麼工作?

主要做管理工作，檢查工程時間和進度，也要管錢。另外亦要和不同持份者和部門溝通，因為一個工程會有很多單位參與，大家也會有不同的意見，我便負責當中的洽商工作。

4.女生在工地環境工作，最困難是什麼?

雖然需要到工地監督工程，但因為我不是做前線建築工作，所以即使天氣酷熱也沒太大問題。

5. 以性感健康的工作服造型和動物合作拍攝月曆有什麼感受?

我的造型健康帶點性感，是拍攝團隊為我設計的，希望我能在鏡頭前展示女工程從業員的健康體魄及線條美。另外，今次是建造業議會首次找來保護遺棄動物協會（SAA）的貓狗一起拍攝，和我合作的是一隻中型狗，由於拍攝現場是工地，不時會傳出響聲，令牠很好奇時常周圍望，很可愛。這個月曆收益扣除成本後將撥捐SAA，為被遺棄的動物尋找庇護，很有意義。

6. 工作上會否遇到男女不平等的問題?

一直以來遇到的上司和前輩，對男女一視同仁，有時需要通宵外勤，男女都要去，不會說是女性就有優待。雖然工程界一向讓人感覺男性當道，但近年愈來愈多女性加入，女性晉升機會也不少。

7. 你熱愛運動，當中為什麼特別喜歡瑜伽?

喜歡高溫瑜伽可以讓人出一身汗，促進新陳代謝，令自己返工更精神，而靜態瑜伽則着重拉筋和呼吸，可讓我心情放鬆，有助減壓。

8. 喜歡什麼戶外活動?

我不怕曬黑，所以很喜歡戶外活動。閒時會跟朋友一起玩街頭運動，因為香港很多公園的設計都有軟墊和欄杆，方便大家做push up等鍛煉。

9. 平時最愛的穿衣風格是……

喜歡street fashion，愛穿鬆身T恤，也愛causal的裙款，顏色則喜歡colourful一點。

10. 你覺得有什麼事物的價值是被高估的?

塑膠包裝的重要程度。現在的商品包裝太多塑膠，不說電子產品，就算是超市食物的包裝，很多都是不必要的，結果衍生了很多塑膠垃圾。

■Profile

潘凱怡（Caryl）

曾是香港網球青年隊代表，及後遠赴英國留學，大學主修土木工程。2008年畢業後回流返港加入工程界，參與不少香港基建項目。

文：Sabrina Au

編輯：陳淑安