禪式美學×侘寂美學 莨染滲透啡色獨特美

走到安加俊（Onka）位於唐樓9樓的工作坊，大汗疊細汗。不知有多少人會如他般，為了創作走到天台日曬雨淋，更將鮮為人知的莨染當作職業，甚至視為命根？安加俊說：「以我所知，全世界大概只有30人做莨染。」多年前他還為了莨染而辭掉全職工作。他指向攝影師的鞋子說：「我想傳承莨染文化，讓更多人認識這啡色的內在美。」連攝影師也懵然不知，他腳上那雙啡色鞋履出自安加俊手筆。

薯莨為染料 帶出古樸感

那究竟何為「莨染」？他解釋：「莨染的原材料來自中國藥材——薯莨，它具有補脾養胃、補肺益腎的功效，亦為中國獨有的植物染料，效果呈啡色。但不同地區、布料的不同織法及厚度，染出來的啡色也不盡相同，有偏橙或偏紅。」薯莨還有很多特點，它可製成中國的紗綢製品，就如香雲紗；它衍生而成的布料能予人古舊之感、很不完整、古樸而且層次豐富，用於古著服飾最適合不過。但正正因為以上特質，莨染在中國傳統正規旗袍界並不討好，其色彩的偏差、陳舊的味道，被視之為一種缺陷。但安加俊從瑕疵之中看見它的缺陷美，「沒有一種美學可足夠形容莨染，它同時承載了禪式美學、侘寂美學」。

復興斷層工藝

未接觸莨染之前，安加俊亦由廣為人知的藍染作為學習起點，再接觸與莨染效果相近的柿染，最後才選上莨染。「我翻查歷史，日本之所以擁有興盛的染法工藝，極大可能是由中國唐宋時期傳入，不過日本將之重新演繹與昇華，令傳統工藝傳承至今。這令我不斷反思，明明我們擁有獨一無二的資源（薯莨），為何不將我們的文化遺產傳承下去，讓斷層的工藝得以復興，而不是一味學習日本的技法？」

安加俊說：「着手莨染首年，幾乎沒有收入可言，取材是一個難題，工作地方亦然。起初只在屋企後樓梯染，常遭投訴。還記得開始埋首研究，尋覓過數之不盡的植物書籍，十本只得一本提及莨染或薯莨，內容也流於空泛，只草草講述其特性。」因此，莨染之路只能靠親身經歷，從錯誤中領悟。為了更了解莨染，他不惜走訪杭州，尋找同路人，「做莨染的人很少，想找個志同道合者切磋也是非常困難的事」。

曬染 一場耐性考驗

莨染的製作過程繁複，耐性尤其重要。「先選出健康的薯莨，果肉呈深紫色、淺橙色多為劣質，要盡量避免。切割以後便將它們放進攪拌機攪碎成染料。將衣服放進莨染染料中，再落適量的水，待染色完全滲透在布料上便將其晾曬，讓其在陽光下慢慢發色。如想加深衣服顏色，則需把曬晾後的衣服再次放進染缸中，重複以上步驟。試過為客人上30次色，作品會變得好硬好深色，猶如牛仔褲。」

他還解說：「曝光愈多的布料會愈深色，反之較淺，然而天氣好壞，亦會對作品有直接的影響。材質方面，人造纖維不能染，因為效果參差。天然染料當然配天然面料較好，我自己愛用麻與棉質創作。麻質吸水力強，色調層次卻不夠棉質鮮明；棉的吸水能力比麻質弱，需重複上色。另外法蘭絨亦不俗，質料本身凹凸不平，再加上啡色，質感更分明。」以上都是安加俊自行領悟的經驗所談。他的目標是將這天台作品帶到對工藝有崇高層次的日本，「希望有朝一日，日本匠人向我們取經」。

「香港啡色第一人」

「遇上莨染，自此連舊愛藍色也被我排拒。」他說啡色好像不吃人間煙火，尤其鐵煤莨染，有秋意味濃之感，在芸芸啡色中最突出。「我很熟悉啡色，3年多的不斷試煉，讓我了解到落多少次染缸方可呈現自己想要的深啡色。」只用一種顏色作為創作調子，間中會不會對其他顏色心癢？「啡色的潛力太大了，在它的世界還有太多未知之數待我發掘與突破，就如不同的上染技法：套染、蠟染、印染，也有待嘗試。况且啡色也有成千上萬種，怎會叫人納悶？」「香港啡色第一人」是安加俊最渴望得到的稱號，因為這代表他的莨染被廣泛認識和存在價值。

文：海鹽

編輯：蔡曉彤