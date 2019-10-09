Interest：30歲裸辭自創香水品牌 度身訂做氣味留住回憶

手作工藝在香港並不盛行，想要闖出一片天並不容易。開業兩年多的One Day香水品牌由Michael Wong獨自經營，回想當初，他坦言認識他的人都不看好。的確，香港不像台灣一樣鼓勵手作，亦無政府大力推動，想要維持下去相當困難。正因如此，Michael便以One Day這個名字作為推動力：寓意總有一日可以完成到自己的夢想，十分浪漫。他亦希望以味道「寫日記」，以嗅覺記憶記錄每一日。

受電影《香水》觸動

「三十而立」，很多人覺得男人要在30歲「成家立業」，有妻有子，有穩定的工作或事業。Michael卻在30歲前「裸辭」了出版社銷售經理的工作，放棄高薪厚職，放手一搏。其實香味對Michael來說一直都很特別，以往有噴香水習慣的他因為《香水》這部電影，肯定了自己對香水的興趣。及後，他飛往韓國完成為期8個月的密集香水課程，但過程亦非一帆風順。文科出身的他要從零開始學習化學原理，每天對着幾百種氣味不停的聞，還要熟讀每一種化學物質、精油。縱使過程困難，但他仍然可以找到樂趣，「我可以在沒有玫瑰的情况下調製出玫瑰的味道，好神奇」！

Michael的創作靈感大多圍繞着他旅行的經歷，以氣味將該地方記錄下來。Treewalk是他最新調配的香水味道，靈感來自他12歲時去新西蘭遊學時的見聞。當時他到了一個名叫Redwoods Treewalk的景點，濕潤空氣中瀰漫着樹幹、綠葉和泥土交集的氣味，是一個濕度很高、環境很幽暗的森林。他以Redwoods Treewalk為創作靈感，還原當地的氣味與感覺，製作出獨特的香水。

盼成為客人的「樹洞」

「一買一賣」並非Michael的生意理念，「相比賺錢，和客人做朋友，聆聽他們的故事更有意義」。One Day除了售賣香水外，亦有舉辦工作坊。Michael會化身成一個聆聽者、諮詢師，在工作坊裏聽不同客人講述自己的故事，成為他們的「樹洞」。「利用自己的技術，幫助客人找回他們的記憶，這份成功感比起製作一支香水更大。」這種記憶不只存在於香味的層面上，更多的是留住他們對那件事的看法。

愛情一定要靠見面才能維持嗎？原來味道也能將兩個人聯繫在一起。有一位客人的經歷讓Michael十分深刻，是一個相當動人的愛情故事。女客人與男友的感情路相當坎坷，相見對於他們來說是很奢侈的事。由於男方長期要在船上工作，因此無法以電訊來往；而女方則要到外國治療腦瘤，所以雙方約定下次見面的時間已經是一年以後。女方為長期不在身邊的男朋友預備好下次見面的禮物，其中一份就是香水。這支香水的味道含有3個元素，分別是他們第一次認識對方時的味道、海洋的味道以及薰衣草的味道，這些都是他們重要的回憶。「香味可以幫助我們連繫記憶」，女方就以氣味陪伴着久久不能見面的男朋友。

也有客人希望靠氣味留住記憶，他拜託Michael幫他製作出一個關於美國家鄉氣味的系列。他憶起家鄉其中兩種味道，第一種是舊屋的味道，花園的玫瑰、鳶尾花及樹的氣味混合木門上的雪松木味。另外一種就是客人常去的咖啡店，無論咖啡店還是街道上都散發着咖啡、橙汁和法式冬甩的糖霜味，是一種充滿歡樂的氣味。美國客人將這些場景的照片拿給Michael看，Michael再按照他的形容調香，成功調出他家鄉的味道。

強烈胡椒味 擬還原衝突現場

Michael說，當眼睛被蒙蔽，身體的其他感觀就會瞬間放大，感受會更深刻。向來關心社會的Michael對近日社會環境表示痛心，他希望除了香港人關注事件外，也可以讓外國人感受到香港人正面對的困境。他正籌備與其他志同道合的朋友在寄賣店以強烈的胡椒氣味及槍聲的音效模擬衝突現場。當參加者閉上眼睛感受，就會有親歷其境的感覺。除此之外，Michael也有做義工，「手作工藝不應用來消費，而是要幫助別人」。他也參與黑盒劇場，讓視障人士可以從其他角度去發現世界。

文：盧靖賢

編輯/王俊杰

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