People：睡眠研究中心創辦人 讓打工仔高枕無憂

Jun掏出兩張卡片自我介紹，一張黑白色的，寫着自創洋名Jun Rivers、X for experience的CXO（首席體驗官），以及聯合創辦的初創企業Sleeep。另一張雲石灰色卡片亦走簡約風，直排列出他的中文名廖醇祖，和他小時候的洋名Joe。他拿起紙筆示範：「『廖』其實可拆為六、月、川三字，合起來就是Jun Rivers。」他將名字拆開、組合又重組，拼拼湊湊的身分，十足他拼圖般的背景：修讀媒體藝術和建築學，從事過軟件設計，愛畫illustration，玩裝置藝術……瓣數可真不少。

以上的背景，造就他和拍檔聯合創辦的初創企業Sleeep。剛剛落成的睡眠文化科技研究中心「眠社」，既有睡眠膠囊，又是一個睡眠實驗室，更有共享空間和身心靈活動中心，是繼其首間膠囊酒店「眠舍」去年在上環開業後，Sleeep的三合一大搞作。走進這座由戰前唐樓改建的3層建築，梯間保留了半爛的牆壁，牆壁全黑，光線昏暗。十來個藥丸形膠囊並列，揭開磁貼黑幕，裏面佈滿智慧功能，揚一揚手便能調校風量、光暗、音效，小小假天花上滲有橙光，甚有未來感。沿樓梯走上去，還有簡約有型的多功能用途室、智能淋浴間，和開揚的共享工作間。

眠社亦是一個應用先進睡眠技術設備，監測和分析睡眠的地方。加入眠社生活實驗室研究計劃的社友，其睡眠數據會被記錄，用來研發睡眠科技，或能造福不愛睡的香港人。不少港人也將睡眠排在較後次序，Jun在美國讀建築碩士時也是一樣，功課多壓力大，他曾有同房過勞死，自己亦試過「命懸一線」：「當時會兩三天不眠不休做匯報，以為自己好捱得。有次匯報完走出房就跪在地上、趴喺度幾分鐘。」事後他覺得慚愧：「建築師、設計師理應改善別人生活，但當自己價值觀這麼本末倒置時，有什麼資格這樣說？」

科學監測分析 鑽研安睡法則

Jun其實知道優質睡眠對生活極為重要，因為他總是和別人睡得不一樣：「小學到碩士，每間學校都有老師在課堂上把我揪出來，問我為何睡覺。」他是ADHD患者，又有渴睡傾向，要睡足8小時才夠，常常隨處睡着而懵然不知。「睡魔」纏繞，驅使他在學時找上哈佛醫學院教授門前，問他如何設計出「最好瞓」的地方。教授拿出一疊幫美國步兵改善睡眠質素的報告，Jun自此知道，依靠科學，可以令人睡得更好。

於是他開始留意睡眠科學，臨畢業前，參加應對未來社會都市化問題的比賽，更選擇針對睡眠問題，提議把睡眠膠囊分佈在高密度城市：「人口增長，地價高了，住得遠了，工作競爭愈來愈大，工時長了，犧牲的就是睡眠時間。」我們無法叫醒裝睡的人，倒是可以讓醒着的人去睡去休息。有來自紐約的客人讚這兒的牀褥，比家中幾千美元的還正；有德國人說像睡棺材，但很舒服，笑言「原來死亡都不是那麼可怕」。Jun則認為這衍生的可能是一種新的睡眠模式、新的生活方式：「常說wellness的3個支柱是fitness、diet和睡眠。10多年前開始有做gym潮流，幾年前開始吃有機食物，睡眠則是剛起步的一環。你可以瞓晏覺，或工作到很夜，在市中心過一晚夜。睡覺，不一定在家中。」

文：宋霖鈴

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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