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2019年10月9日星期三
Car
Interest：30歲裸辭自創香水品牌 度身訂做氣味留住回憶
本地品牌：生活中不可或缺的香
People：睡眠研究中心創辦人 讓打工仔高枕無憂
Bulletin：運動裝注入土耳其力量
行李箱新色誘惑
Watchout：探索百年表王傳奇
借鏡經典越野車 SUV撞出新鮮感
同類選擇：高身SUV 提升駕駛樂
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同類選擇：高身SUV 提升駕駛樂
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【明報專訊】在奧迪Q8之前，寶馬（BMW）與平治（Mercedes-Benz）早已進軍混合式SUV市場，嘗試吸引更多較重視駕駛樂趣，但又喜歡高身SUV的買家。
文：莊達民
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本地品牌：生活中不可或缺的香
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