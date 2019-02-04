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同類選擇：高身SUV 提升駕駛樂

【明報專訊】在奧迪Q8之前，寶馬（BMW）與平治（Mercedes-Benz）早已進軍混合式SUV市場，嘗試吸引更多較重視駕駛樂趣，但又喜歡高身SUV的買家。

文：莊達民

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