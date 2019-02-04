教大GPS：直資慘變練功房

現時，津貼學校的教師大都是常額制，直資學校根本提供不了這張「長期飯票」。對任何有年資的教師而言，要他們到直資學校服務的吸引力一定大減。所以過往直資學校一直以全校學位教師為招徠，配合與津校同等的強積金供款，以此吸引教師留守該校。現在推行全港教師學位化，把一般直資學校招攬人才的賣點都對冲掉。大量有經驗的直資學校教師，都積極考慮轉歸津貼學校的行列。直資學校的斷層，相信會在這兩三年浮現。

資深教師投奔津校

而在人口下降，常額教席難求的情况下，新任教師當然會申請直資教席。因此，直資學校有很大機會成為新任教師的練功房。當教師師承出山，為求安穩就會離開直資轉投津校，此乃人之常情。但對直資學校、家長及學生而言，是好事還是壞事？

讀者可能會認為直資學校的管理有彈性，校方大可透過薪酬制度，如獎金、加薪及滿約酬金應對教師流失的問題。但是，現時很多直資學校都是「平民」學校。他們並不富裕，根本承擔不了高昂的教師薪酬。事實上，這些學校當初轉為直資的原因，大多都是想增加在資源調配、課程設計和收生方面的彈性，為教育學生提供另一出路。然而，在爭取教育「自主」的路途上，極有可能令他們陷入流失具經驗教師（質量）的困局，以致高不成、低不就。最終受害的，還是學生和家長。

平民直資校難保質素

筆者不禁要問，是制度成就了直資學校，還是直資學校陷入了不可逆轉的漩渦？到最後，直資學校會否因人才問題而影響收生？又應否讓部分直資回歸津貼？還是為有困難學校提供援助？若出手相助，又會否對資助學校不公？

當然，尚有很多因素影響教學的素質，但教育界對「直資練功房」這個議題不能置之不理。筆者認為，直資學校的管理層在未來的數年間，應積極思考如何建構團隊的向心力，盡力減少人才流失。

文：何振聲（香港教育大學教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第262期]