言語自聊：解決問題6部曲

其實無論大人或小朋友，每天都會遇到大大小小的困難，而我們的大腦很聰明，往往直接跳到慣常用的解決辦法，沒有考慮其他可能的方法。就好像恆仔一樣，每次只會跳到等待大人幫忙這選擇，抹殺其他方法的可能性。這個解決問題6部曲訓練能讓恆仔明白解決問題的方法不止一個，而且有一些方法可能比以往用的更好。

■6部曲

1. 認清問題

2. 列出最多的解決方法

3. 列出每個方法的好處和壞處

4. 選擇最好的方法

5. 實行計劃

6. 檢討行動

家長可以由生活瑣事開始練習，避免在剛開始的時候就逼孩子用這方法處理生活難題。例子可以是假如周末預計會下雨，未必能進行如期的户外活動。第一步要認清問題，並要孩子想想解決辦法。

鼓勵孩子發揮創意 想出無限可能方法

第二步是想出最多的解決辦法，這一步最難的地方，是家長需鼓勵孩子想出愈多解決方法愈好，而過程中不能批判那些方法，所以其中一個方法可以是「發脾氣大哭一場」，或是「帶雨具繼續活動」。這一步的精要，是鼓勵孩子發揮創意，想出無限可能的方法。至於方法好壞，是在第三、四步由孩子自己決定。當孩子列出所有方法的好處壞處後，就可以讓孩子權衡輕重，自己選最理想的方法。

至於第五，訓練孩子有系統地籌備活動，配合工作紙內的元素，令孩子預視自己的計劃。第六，在活動完結後檢討，鼓勵孩子在事件中學習。

解決問題6部曲可以在日常生活試行，亦可以在說故事時就着故事情節作一些調節。例如家長不說故事的結局，而是由孩子運用6部曲，為主角認清問題，然後想出最多的解決辦法，並選擇孩子認為最好的方法，即是實行第一至四步。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第262期]