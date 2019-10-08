小學雞媽媽：真正的破壞者

我們聊的那天，是警員開槍翌日，那一槍記錄在鏡頭下，中外媒體都發放了——中學生揮動的棍子、警槍直朝左胸的近距離射擊。你看到那一槍，心疼受傷的年輕人，但更不認同示威者的暴力。我看到那一槍，對武力升級感到不安，但更痛恨警員在電光火石間選擇殺害，以及那之後的欲蓋彌彰：警方發言人指傷者「左邊膊頭附近」中槍。

你提到行政長官舉辦的150人交流會，看到黃絲以外的發言者在網上被奚落，你討厭人們口口聲聲追求民主，卻連一點異見也容不下。我看同一個交流會，看到隨機抽出的30個發言人中有23人譴責政府，情理兼備不卑不亢，卻一如預期，再次換來滿口空話。這種看似誠懇的漠視已經成為例牌，不比欺凌令人好過。

「平行宇宙」不再是虛幻

「平行宇宙」不是小說和電影的幻想，它其實是傷感的現實，非常令人困惑。你和我都反對「曱甴」和「黑警死全家」，你和我都月旦政府決策失當，你和我都和很多香港人一樣認同必須成立獨立調查委員會。可是在我們都珍視的價值背後（如尊重、公平、同理、善良）、在我們憤恨的東西背後（如鼓吹仇恨、散佈假消息、排除異己、把暴力英雄化），大家卻引用了來自兩個不同陣營、堪稱相反的例子。這樣的討論沒完沒了，令人心累。

放下電話，我依然在想我們的同與不同，以及我們各自願意/選擇接收的是什麼。但在這些撥不開的迷霧中，容我重提「高牆與雞蛋」——即使政府和示威者都把暴力升級，即使兩個陣營當中都有人傳播可恥謊言，我們還是應該把僅餘力氣指向權力頂端。還有什麼比統治者系統性的謊言，和穿著制服的濫暴濫殺，對整個社會帶來更大的破壞？

之後兩天是10月4日，我乖乖坐着觀看政府記者會。記者被射盲，年輕人被射肺，有示威者預備了遺書，街頭巷尾是情緒失控的持槍「爛仔」；民憤飈升，連火光都可以燎原，傷亡可以預期。可是在「門常開」辦公的諸位不去循根源解決政治問題，反嫌火力不夠猛，要引用緊急法禁止蒙面，打開極權之門。

都危急到要動用緊急法了，偏偏沒危急到要成立獨立調查委員會來徹查事件——那是情理不通、荒腔走調的劇本。事實是，對於有頭有面無戴口罩、真正意義上的極端破壞分子，禁蒙面法根本毫無作用。正如7.21很多逍遙法外的白衣暴徒，以及記者會台上的諸位，一樣沒戴口罩。

朋友，謝謝你找我聊，讓我知道你正努力地尋求理解，我也會努力地不逃避。事實是，我們不知道可以怎樣走下去，我們無助又傷心——我們都一樣。只是，我們的政治立場可以不同，但是人道立場不可以。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]