君子之道：一則小故事

小一生甲同學的家長，因着孩子被同班乙同學用指甲抓傷，憤而替他辦理退學手續，原因是孩子受到「集體欺凌」！不知說到「集體欺凌」，大家的腦海會出現什麼影像？我會聯想到是一個孩子倒在地上被一班人拳打腳踢，畫面令人心寒。但為何乙同學用指甲抓傷甲同學，就會被冠以「集體欺凌」的罪名呢？

參考教育局對欺凌的定義︰「欺凌是指一個人或一群人，以強凌弱或以眾欺寡，恃勢不斷蓄意傷害或欺壓別人的行為」。因此構成「欺凌」，必須符合以上的定義。我奇怪，為何這位家長這樣輕易便用上「集體欺凌」這個字眼。如果我們誤用或濫用了這個充滿仇恨意味的詞語，也許全港學校都無一倖免地跌入這個罪名了。

關上溝通大門 真相如何大白

其實未審先判又是否對整件事公平呢？溝通是化解誤會的有效渠道。作為家長，是否應該給予雙方孩子一個機會，從事情中去學習相處之道？在這件事情中，該班的班主任、主任、副校長及社工均用心全力去了解整件事的起因及經過，而乙同學亦承認抓傷甲同學，經過教師和家長的教導，已知道自己做錯並對甲同學說了對不起，甲同學也表示會原諒同學的過犯。可惜，甲同學家長的反應卻一面倒怪責學校管理不善，同學沒有愛心，不懂尊重，品行差劣；也怪責教師不認錯，保護攻擊者，是一間品德有問題的學校。更嚴重的是，家長以孩子生病為理由不再讓他上學，雖然班主任每天都致電家長關心孩子的情况，但落得的下場卻是被家長以冷漠粗暴的態度對待，其後由學校社工介入，也遭遇相同的境况。試問家長把唯一的溝通大門都關上，真相又怎能大白呢？

學校最關心的，是孩子上學的問題。家長表示決定退學，但又指未找到新學校，我們都大為緊張，於是繼續每天聯絡家長，希望家長可回心轉意，讓孩子回到學校上課，畢竟只是9月，毋須如此草率下決定。遺憾的是，我們最終經教育局通知，原來學生在退學後一星期，已在另一所小學上課，教師們都非常痛心，因為大家付出的關心，只換來一份欺騙及傷害。

孩子犯錯須給改過機會

這件事也讓我反思，唯有家校彼此信任、攜手協力，才能教出好孩子。小朋友是一張白紙，教育他們要明辨是非，犯錯後要承擔責任，不正正是我們作為教育工作者和父母都需要做的事情嗎？但人誰無過，學校本來就是一個充滿愛和機會的地方，孩子在長大成人之前，就是在學校這個小社會學習品德、學習怎麼與人相處和合作。學校有校規，孩子犯了錯，須有處分，但我們也須給他改過的機會。與此同時，我們亦很希望透過家校合作，讓孩子一起學習寬恕，這比起家長事事替他們出頭，相信會結集出更多正能量。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]