讀樂樂：改變未來 靠善良的心

網絡數據成「分化武器」

然而，片中聚焦的卻是英國公司「劍橋分析」涉及操控2016年英國脫歐及美國大選，原來大數據勝過民主選舉，難怪特朗普當選美國總統！劍橋分析透過臉書取得的數據，對準一些有潛力被影響的用戶，製作煽情廣告和恐懼信息等，直接影響那些所謂「搖擺選民」從而改變他們的想法！紀錄片《以私謀權》激發思考，如果取得資料的人心懷不軌，製造分化對立及仇恨，豈不是殺人不見血的武器？因此，當人人仰賴資訊科技生活時，擁有「善良」的心確實非常重要。

究竟「善良」是什麼呢？這本書《善良 Be Kind》能啟發大家思考。故事講述一名女孩，看到同學莎莎不小心打翻了葡萄汁，新衣服染上一大片紫色污漬，卻立即想起媽媽總是提醒她，做人要善良。於是，她不斷思考如何向莎莎表示善意，讓她不再難過時，更想到付出、幫忙、關心、直接表達及挺身維護被同學聯手排擠的同學，就是善良的人。

挺身而出 阻仇恨蔓延

明天要發生什麼，就看今天做了什麼？紀錄片其中一個告密者，正就是劍橋分析前核心成員Brittany Kaiser，她於醜聞後挺身而出，踢爆更多內幕，或者她的「善」在驅使她行動，避免別有用心的人利用數據帶來愈來愈嚴重的仇恨和憤怒，這樣會導致社會兩極化。所以，為了孩子的未來，縱使只是幫助朋友這麼小小的善意，也是很好的實踐，「善」不論大小，都能帶來改變。

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文︰菜姨姨

[Happy PaMa 教得樂 第262期]