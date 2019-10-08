好玩校園：籃球機足球機 學生自己砌 學校玩具室 簡樸歡樂

文︰沈雅詩

經過多月籌備、裝修和佈置，聖公會基樂小學的Gameroom終於在今個學年正式啟用，校長温志揚笑言：「同學們都很開心、雀躍，現在問他們小息時會去哪裏？他們都大喊Gameroom！」

Gameroom的前身是舞蹈室，主要供學生排練中國舞和芭蕾舞，有時亦會用來舉辦家長講座，惟使用率一直不高，校長認為有點浪費，於是在上個學年開始，構想改變房間的用途。不過，記者很好奇，對於這間屬1980年代標準校舍設計的學校，特別室的數目本來已彌足珍貴，要是想改變用途，其實還有更多更合乎成本效益的選擇，為何如此「浪費」改建成Gameroom呢？

温志揚不認同這是「浪費」，「學校除了是讀書的地方，亦應該是一個可以讓同學與同學之間一起玩的地方。Gameroom不單為學生提供了一個舒適、自在的玩樂空間，一大群學生在這裏玩，還可以學習到溝通相處、守規則，這些對孩子成長，也是重要的」。

伙拍再生玩具店 舊家具變新玩意

目標已定，但温志揚又堅持「捨易取難」，玩具「寧做不買」。Gameroom裏除了少數桌上遊戲是由家長捐贈外，其餘的玩具、遊戲設施都是利用舊物資逐件人手製作，花上相當的時間。「這不是有錢無錢的問題，學校有能力訂購新玩具，只是覺得，可以考慮使用其他資源，達到相同目的。反正學校早前裝修，更換了很多木製家具，如果不循環再用，最終也可能要棄掉，於是聯絡上『再生玩具店』，大家一拍即合，決定用這些舊家具來做玩具，亦可向學生傳遞環保意識。」

讓所有兒童不分貧富，都享受到製作玩具的樂趣，正是社企「再生玩具店」的宗旨，創辦人黎俊業（Paul）透露，機構經常舉辦DIY玩具的工作坊，但說到替學校設計一間Gameroom，今次還是首趟。「校長給了我兩大設計原則，一、玩具可加入孩子創意去玩；二、玩具可同時給多人去玩，但由於小息時間有限，盡可能在15分鐘內可玩完。」

Paul最終決定把這小小的Gameroom劃分成4個區域，包括大型競技遊戲區，內有滑梯、籃球機和桌上冰壺；懷舊玩意區，內有8款經典兒時遊戲，包括彈珠機、波子迷宮、足球機、電流急急棒等；Free play磁石場，讓學生利用附有磁石的紙筒、膠樽、小球，在特製的牆身自由拼砌；桌上遊戲區，則提供了二三十款益智桌遊。

學生拆櫃鋸木新體驗

除了使用校方提供的舊家具外，Paul還收集了不少木酒箱、木層架等作原材料。而在改造的過程之中，Paul還邀請了部分高年級的同學參與，「主要教他們『開料』，例如拆櫃、鋸木、打磨等工作」。

擔任學生大使的小六女生珈瑤，是其中一個有份參與Gameroom籌備的同學，負責鋸木條、用砂紙打磨木箱。小妮子坦言很辛苦，「我第一次拿鋸刀，木頭很硬，要很用力才鋸到。」不過，莫說DIY玩具，珈瑤連接觸實體玩具的機會也很少，「屋企沒有什麼玩具，我多數玩手機的」。跟珈瑤老友鬼鬼的希汶，情况也差不多，「家人很少買玩具給我，我也是玩電子產品多」。

然而，經過今次親手做玩具，兩人又有不同的體會。希汶笑說：「原來有些玩具都幾吸引，好像那部迷你籃球機，我覺得很好玩，不容易入球的，可以挑戰自己。」而珈瑤就更加「貪心」，有更多「訴求」，「我希望Gameroom加多一部大型籃球機，因為太受歡迎，經常排長龍，有時小息完結鐘聲響起，都未必輪得到」。

盼給學生不一樣玩樂經驗

温志揚也期望Gameroom帶給學生不一樣的玩樂經驗，「我明白電子產品是這個世代發展的趨勢，但有些簡樸、原始的歡樂，只有玩實體玩具可以得到，是手機、電子遊戲機難以代替。」

[Happy PaMa 教得樂 第262期]