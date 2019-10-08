上一課：創意踢走操練式教育 閉起眼傾聽世界 譜出不一樣樂章

文︰許朝茵

這天在PMQ內，約20個小三及小四的學生在活動室裏，捧着平板電腦不停「篤」，發出古怪聲音，有些音調帶點刺耳，有些感覺激昂，調子稀奇，令人摸不着頭腦。原來他們正參加為期3日的「Yes! Kids Can 敢創夏令營」（下簡稱夏令營）。

製造不同聲音 取代樂器作曲

這個以小三及小四學生為對象的夏令營，標榜「敢創」，當然是與創作有關。其中一個環節，孩子可利用電子混音程式創作音樂，不過所作的樂曲，並非以樂器演奏出來。活動導師之一羅穎綸（Vanissa），身兼作曲家、音樂家及大學講師，她指今次創作是以聲音藝術代替傳統的作曲方法，「傳統方法會先理解不同樂器或聲調等知識才開始作曲，但今次我們是教孩子以不同物件製造聲音，如敲打一個煲或呼叫聲等，再創作成音樂。部分小朋友有音樂底子，我們用全新方式，可以讓孩子在同一起點出發，發揮才能」。

不過，如果對聲音沒有認識，較難創作成音樂，所以在作曲前，導師會先帶領孩子走入社區，他們表示，學音樂創作，首要是懂得用心聽，讓他們聆聽更多聲音。導師先讓孩子分別張開眼或閉上眼，在PMQ的走廊內停下，細聽四周聲音。「在閉上眼前，他們只說聽到車聲或人聲，但閉上眼後，專注力提升了，可仔細分辨出不同聲音，如汽車駛過或煞車聲等。從而讓他們明白『hear』及『listen』的分別，有助音樂創作。」

自製擴音器 顏色聯想情緒

另外，作曲時學生被分為4組，每組代表一種顏色，分別有黃、黑、藍及紅，象徵不同的情緒，如紅色是憤怒；亦要學生設計一個立體紙雕擴音器，放到手機或平板的喇叭位，讓播放創作的音樂時可以更大聲。每個組員在創作音樂及擴音器時，要注入相應的個人感受及展現情感，從而加深認識「情緒」。另一名導師資深廣告藝術總監連家怡（Amy）說：「小朋友每日接觸顏色及音樂，亦對某些顏色有一定的聯想，例如問他們『黑色及白色老鼠，哪種較嚇人？』有人選擇黑色，因想到污渠，感覺污糟，從而令他們思考顏色背後的意義。」

夏令營中包含不同的創作元素，除了讓孩子從中認識「設計思維」，另一個目的是了解同理心。曾從事建築師、設計系講師及跨媒體創作，現負責主理導師團隊的楊理崇（Wyan）解釋，設計思維是一個以人為本的解決問題方法，可套用在不同行業內，但要全面理解設計思維，並非易事，「始終小學生的歷練及知識都較少，因而把設計思維內的重要元素抽出來，例如同理心。在天馬行空時，背後也要有一套邏輯，要思考別人的看法或需要」。而課程中有設計思維、同理心、情緒及音樂，將這些元素結合，可令他們根據現實狀况來發揮創意，而並非天馬行空。他舉例，看到爸爸上班很累，如何可紓緩他的疲憊，有小朋友提出設計按摩工具，成功踏出設計的第一步。

學同理心 放膽試不怕犯錯

Wyan認為掌握同理心，有助孩子學習創意之外，對於將來待人接物也有一定好處。「小三四的孩子，離開幼稚園只是數年時間，他們早已習慣了爸媽的悉心照顧，未必明白父母的辛勞。希望他們在夏令營內領悟同理心後，日後與同學或家人相處時應用出來。」通過3日的活動，Wyan發覺參加的學生創意無限，不過普遍會有「怕犯錯」心態。「同學習慣學校傳統教學，做錯了便會被扣分。但我們強調，過程中容許大家犯錯，第1日同學不太敢嘗試，到了第3日，已敢放膽去試。」

[Happy PaMa 教得樂 第262期]