溫習有道：每日5分鐘 健腦操提升專注力

香港教育大學整全成長發展中心（I-WELL）項目副經理兼許可丹尼遜健腦操導師及顧問（教育肌動學基金會，註冊地︰美國）陳文瑤（Renee）指出，有些針對性的運動可以協調腦部運作，例如丹尼遜健腦操（下稱健腦操），「身體的運作是依靠大腦內不同部分去傳遞信息、互相合作，如果左右腦不協調，信息便不能在大腦內自由傳送，繼而產生各種的學習問題」。

健腦操透過不同的動作，有系統地刺激大腦各個部分的連結，促進大腦更流暢地傳達信息，從而使人在專注、記憶、閱讀寫作、組織、聆聽、身體協調等各方面作出改善，對學習有一定幫助。

全套健腦操共有26式，今次Renee選出3個簡單易做的動作教大家，她建議每日持之以恆花5分鐘去完成，對改善小朋友專注力有很大裨益。

◆第1式：小口飲水

做法：

建議在溫習時，可每隔20分鐘左右飲些水，不過要小口地飲，才容易讓身體全面吸收。

功效：

別小看飲水這一環，充足的水分，是增加專注力的第一步。Renee解釋：「身體沒有足夠的水分，便不能正常運作，精神及專注力也會減低。飲夠水有助增强思考、專注力，令孩子學習時，頭腦保持清醒、精神更集中，亦可幫助紓緩緊張情緒。」

◆第2式：交叉爬行

做法：

先提起右手，左腳屈膝提起，右手慢慢觸碰左膝，換邊再做，有節奏地重複，每邊各做10至20次。

功效：

Renee指出，右邊肢體是靠左腦指揮，反之亦然，「因此當舉起右手時，其實左腦正在運作，反過來一樣，兩邊不斷交替郁動，可以同時刺激左右腦，幫助增強左右腦的協調，令大腦運作更全面，有助提升專注力」。

◆第3式：臥8

做法：

家長可先在白紙上，以顏色圓形貼紙，砌出臥8圖案，即無限符號「∞」。之後讓孩子用手指點着「∞」的中點，由左上方開始，跟着貼紙畫圖案。重複畫多次，次數由孩子決定。

功效：

Renee指出，這招式可訓練眼睛向左右橫看的能力，幫助提升閱讀能力，也同樣對專注力有幫助。貼紙則可以為孩子提供觸感，增加趣味。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]