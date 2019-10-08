溫習有道：7招高效溫習 不用硬塞課本

文︰沈雅詩、許朝茵

小模特兒︰小吉、臻臻、Eden

註冊社工、擁有近15年親職教育經驗的文正康（Chris）笑言，不少家長都期望子女可以「自己」溫書，但孩子往往是「望咗當溫咗」，結果時間用了，卻收不到效果，於是爸媽就理智斷線，怒吼收場。

「其實溫書是有策略、技巧的，爸媽要教，孩子要學。如果你從來都沒有教過小朋友應該怎樣溫書，只是把課本塞給他叫他自己溫的話，溫不好是意料中事。」Chris鑽研高效溫習法多年，他歸納出7招，希望傳授給家長，再用來教孩子。

第1招︰先「放空」 後溫習

若孩子溫習時老是不合作，東摸西摸，不願集中精神，代表他未進入狀態，勉強溫習只會「因快得慢」。最佳方法是先「放空」，後溫習。小朋友在正式溫習之前，家長不妨讓他放空一段時間，任由他做喜歡的活動，哪怕是砌積木、玩泥膠、看圖書，甚至是發呆亦可以，好讓大腦徹底放鬆。

然而，在放空時間內，孩子不宜打機、上網等過於刺激的活動，以免出現不肯收機的窘境。至於放空時間要多久，則因人而異，但最好不要超過45分鐘，事前亦要訂立協議，說清楚若活動過後仍不願溫習會有什麼後果。

第2招︰先溫「遲」 後溫「近」

溫習要有緩急次序，很多人習慣先溫最近要考的科目，較遲考的，會遲一步才溫，但其實應該兩者調轉。換句話說，先考的應該編排到最後才溫習，這樣可記憶猶新；相反，最後考的科目最先溫，預先「打個底」，到正式考前再重溫，那就萬無一失。

第3招︰分拆內容溫 增加成功感

每次默書，孩子隨時要溫習20、30個生字，要他們一次過完成，是不可能的任務，建議把內容分拆處理。初小學生，每次溫習3至5個生字，高小學生的字量可稍稍提高，大約7個，因為人的短期記憶容量是有限的，最多只能記起7個（或上下限加減2）項目。

把內容分拆的好處，是小朋友較容易應付，增加成功感，願意合作、繼續溫下去的動力就會較大。溫習完一組生字後，可來一個短短的小息，讓小朋友「回回氣」，之後才溫另一組。但是否應該一晚溫好4、5組生字呢？這要視乎孩子的能力及當晚是否有充裕的時間。一般來說，小一生如果可以在一晚內記熟5至8個生字，已經很不錯了。

第4招︰巧製字卡 圖像加聯想拆字

不論中英文科，都鼓勵孩子動手做字卡，把要溫習的生字寫下來。但做字卡亦有技巧、策略，不妨多用圖像、聯想法去加深記憶。以中文字為例，假如要默寫的生字是「嗚咽」，除在字卡上寫「嗚咽」之餘，亦可用顏色筆附加一個「喊樣」；如果有些字的部首是比較容易混淆的，例如「侍」和「待」，可在「侍」字部首旁邊畫一個人、「待」字部首畫一個人，再在人之上加一頂帽。

至於英文字，就要學懂拆字。舉例，要記「hello」這個字，可把它拆成「hell」（地獄），和「o」，並用不同顏色筆標示，然後聯想成「跌入地獄（hell），大喊一聲噢（o）就是打招呼（hello）了！」如果要記的生字很長，例如「restaurant」，可請小朋友玩「句中有句」的遊戲，先找出內裏組成的生字，哪些是自己認識的。譬如「rest」、「ant」是孩子已懂的生字，先用不同顏色筆標示，再聯想為「有隻螞蟻在這間餐廳休息」，輔助孩子把關鍵字記入腦。

第5招︰背4次 默1次

小朋友拿着書本，「望咗當溫咗」，往往是因為他們溫不得其法。因此，要具體教小朋友溫習的步驟，次序是拿起字卡，看着生字認讀；覆蓋字卡，心中背念4次或用手指在空中默寫4次；正式拿起鉛筆，在紙張上默寫出來；自行批改。如果可以正確默寫，便溫習下一個字，否則，按上述步驟重複做一次。

另外，對於一些較難的生字，尤其是筆畫較多的中文字，可把它放大寫在A4白板或白紙上，字體放大了，便有圖像的效果，圖像法對提升記憶很有幫助。與此同時，亦可教導小朋友用手指在大字體上臨摹書寫，透過觸覺去加深記憶。

第6招︰動作聲線演繹 勿死記硬背

背默在所難免，想牢記內容，死記硬背未必是最好的方法。可嘗試把要溫習的內容，透過聲線扮演，甚至是肢體動作演繹出來，這樣有助快速記入腦。

另外，在剛起步時，未必要工整地背足全篇，家長可把文章複印後，再塗去某幾句，讓小朋友以「填充」的形式，填寫漏去的部分。這其實是空間記憶的技巧之一，可幫助孩子記起每句句子出現的先後次序。

至於用抄寫形式溫習，雖然亦有視覺及觸覺的學習元素，但就要視乎孩子抄寫時，是否純粹「搬字過紙」，這樣，抄20次也未必有成效。相反，如果小朋友邊抄邊用心想方法記着這個字，抄寫亦不失為一個好方法，但次數亦不宜多，每個字抄寫5次已經足夠。

第7招︰黃金48小時 鞏固記憶

在完成第一次溫習後，儘管今天已溫得「滾瓜爛熟」，但兩天內一定要再重溫，才能做到「抗遺忘」的效果。不過，又未必要每天都溫，因為腦袋需要時間「消化」，換句話說，最理想是今天溫，明天休息，後天才重溫。

[Happy PaMa 教得樂 第262期]