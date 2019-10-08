鸚鵡怕寂寞 能講人話常陪玩

有近10年照料雀鳥經驗的海洋公園陸生動物部監督謝志輝（Benny），以及鸚鵡用品店「鸚鵡天空」的負責人Ricky，都十分熟悉鸚鵡的習性，他們跟讀者分享照顧鸚鵡的貼士。

貼士1：有病死頂 細察毛色站姿

鸚鵡有個非常特別的習性，就是隱藏自己的身體不適。Benny解釋，鸚鵡屬於群居動物，不時要面對猛禽等天敵襲擊，一旦被同伴發現自己生病，就有可能被拋棄，容易淪為天敵的食物，因此牠們會表現堅強的一面，努力隱藏自己的病態。所以，當缺乏照顧經驗的主人發現牠們的狀態有異時，可能已病入膏肓。Benny說，平時需仔細觀察其外觀、行為及精神狀態，才會較易察覺牠們的毛病。

外觀上，健康鸚鵡的羽毛顏色鮮艷並會自行梳理；行為上，可觀察其站姿，若牠們企得彎曲或疲軟，甚至無法站立在棲枝上就可能狀態不佳。同時，可觀察牠們是否在固定時間睡醒，健康的鸚鵡作息時間較穩定。至於精神狀態方面，若牠們神情沮喪、目光呆滯並減少給予人類反應，便可能要向獸醫等專業人士求助。

貼士2：忌餵牛油果、朱古力

香港人工作忙碌，食無定時，有時候簡單吃個快餐就解決了一餐。人類攝取單一的營養對身體無益，鸚鵡也一樣。身為主人，對鸚鵡的餐膳需要加倍留心。Benny說：「主人在日常除了提供主糧外，也要供應零食。」鸚鵡的主糧以合成糧為主，即是由不同食材混合一起的食物，例如內含碎玉米、脫殼大麥、大豆等乾糧。而零食方面可選擇水果或果仁，佔總食量約一成，大部分水果如葡萄、蘋果、柑橘類等都適合牠們食用。不少水果含豐富維他命C，可增加鸚鵡的抵抗力，有利於健康成長。

但Benny提醒，牛油果絕不能給鸚鵡吃，因為牛油果含有可可鹼，鸚鵡會因無法代謝而中毒；朱古力亦含有可可鹼，因此一般都不適合動物食用。而果仁類可選擇帶殼的堅果，鸚鵡擅長利用堅硬的鳥喙把它們打開，然後吃裏面的果仁。堅果也是鸚鵡的玩具，牠們很享受打開硬殼的樂趣，不過堅果的脂肪含量高，若過量攝取會令鸚鵡長得肥胖。

貼士3：中大型鸚鵡好talk得

相信很多人選擇養鸚鵡，是因為喜愛牠們擅長模仿人類說話、唱歌等獨特技能。Ricky說：「每種鸚鵡都有不同學習能力及特性，並非所有品種都懂得學人類說話及唱歌。」若想找有能力和自己「對話」的鸚鵡，他建議選擇體型中等或以上的品種，牠們的「說話」能力一般較出眾，例如中等體型、成熟時長約36至40厘米的亞馬遜鸚鵡。至於小型鸚鵡的品種如愛情鸚鵡、雞尾鸚鵡等，模仿人類說話的能力較遜色。

貼士4：每天消毒籠舍玩具食具

籠舍、玩具、食具應每天消毒。由於鸚鵡排泄的次數十分頻密，亦不能像貓、狗般經過訓練後就懂得在相同地方排泄，若不定時清潔易滋生細菌。Ricky稱，鸚鵡常見疾病多與消化系統有關，例如因吃了不清潔的東西而肚屙，保持居住環境衛生可減低生病風險。另外，給牠們站立的棲枝會影響其腳部發育，主人可購買不同種類、長度的棲枝，並經常更換擺放位置和調整角度，好讓平均地訓練其腳掌不同部位的肌肉，以避免腳部變形。

飛行對於鳥類動物非常重要，但香港一般家居擺放的籠舍體積不大，Benny建議在有人看管的情况下將窗戶關上，然後放鸚鵡出籠讓牠們安全地在屋內自由飛翔，以增加活動量。

貼士5：生活無趣易患情緒病

一般如貓、狗等家庭寵物平均壽命約12歲，而鸚鵡一般的壽命是牠們的幾倍。Benny指坊間常見的家庭飼養鸚鵡，如折衷鸚鵡、亞馬遜鸚鵡等平均壽命介乎20至30歲；而金剛鸚鵡的壽命則最長可達70歲，接近一般現代人類的壽命。

他強調，主人應當讓牠們活得快樂。鸚鵡非常聰明且貪玩，需要主人關心與細心照料，否則容易產生情緒問題。最常見的疾病「啄羽症」，就正是因為鸚鵡感覺生活無趣、環境狹迫、焦慮等原因而誘發的，特徵是鸚鵡將自己頸部以下某一部分的羽毛咬掉。「若主人沒有充分的時間陪伴，請不要飼養鸚鵡了。」

文： 盧靖賢

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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