衛生處方：了解抑鬱 預防悲劇

自殺是一個全球性問題。根據世界衛生組織的統計，全球每年有近80萬人自殺身亡，而自殺未遂人數更是前者的許多倍。在香港，自殺是港人除身體疾病以外的第一大死因。自殺不僅是個人的危機，也是社會問題，對當事人的家人、朋友或同事都會造成極大的影響。但是，如果我們可以多些關注身邊人的情况，在察覺問題時積極干預，或者可避免自殺悲劇發生。因此，預防自殺需要我們每個人的參與。

自殺通常由多方面的風險因素引發，包括家庭和社會環境因素，例如財務困境、感情危機、虐待創傷等等；也包括內在的精神健康問題，而抑鬱症就是最常引致自殺的精神疾病之一。所以，了解抑鬱徵狀對於預防自殺十分重要。

常見的抑鬱徵狀包括：

1. 持續的情緒低落——正常人日常也會經歷情緒起落，但抑鬱症患者的低落情緒會更嚴重及持久，這些低落情緒可能包括傷心、空虛、無助，甚至罪咎

2. 喪失興趣及感受快樂的能力——患者可能會對以往的愛好不再感興趣，或不再享受生活中本應帶來歡樂的事情

3. 顯著的食慾變化，或體重暴升或暴降

4. 嚴重嗜睡或失眠

5. 被旁人觀察到身心煩躁（無法安坐、來回踱步、扭絞雙手、拉扯衣服等）或遲滯（語速、思考、動作變慢，說話變少或沉默不語）

6. 經常感覺疲勞，缺乏能量

7. 感覺自己十分無用，不合理地過度自責和感到罪咎

8. 難以思考或集中精神，對生活中各事猶豫不決

情緒低落持續兩周 或已抑鬱

如果同時有幾種徵狀，尤其是幾乎每天都感到情緒低落和喪失興趣，並已持續兩周或更長時間，就可能是患上抑鬱症的迹象。另一方面，如發覺有人向你抱怨生活無出路，變得孤僻、鹵莽和漠視安全，甚至開始給親人好友寫信，送出自己珍愛的物品，便需警覺他／她是否已有自殺的念頭和計劃。若對方心意已決，很可能付諸實行，應當避免讓他／她獨處，並立即報警求助。

當你察覺身邊的人陷入抑鬱，甚至有自殺傾向，請不必過分驚慌。其實察覺徵狀已是踏出幫助他們的關鍵一步。實證證明抗抑鬱藥和心理治療都是有效抗抑鬱症的治療方法，而早期干預的療效往往會更好。因此，幫助對方及早得到專業的評估和治療極為重要。除此之外，家人或好友即使只是簡單的陪伴和聆聽，也會對患者復元發揮很大的作用。

如需了解更多關於心理健康和精神困擾的資訊及求助渠道，可瀏覽衛生署精神健康資訊站：www.chp.gov.hk/tc/features/101872.html

如需尋求專業幫助，可致電醫院管理局24小時精神科電話諮詢服務：2466 7350

文：詹柏榮（衛生署高級醫生（健康促進））